〈富邦徵才〉人壽啟動六大領域實習計畫 培育保險科技人才

為積極栽培保險專業人才，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽自 2016 年開始舉辦「校園人才培育銜接計畫」，富邦人壽啟動 2020 年度暑期及下半年職場實習計畫，即日開始徵件至 5 月 17 日截止，針對大三以上不限科系的學生，提供資訊科技等六大多元實習領域，畢業後有機會直接接軌實務加入富邦。

富邦人壽表示，過去四年共超過 500 位學生加入實習行列，直接進入企業體體驗職場，富邦人壽的培育計畫會為每位實習生安排導師，除提供專業上的協助外，並安排多樣豐富的專業課程，幫助實習生快速適應職場，協助學子減緩產學落差。

富邦人壽連續十年蟬聯《保險龍鳳獎》最嚮往就業的壽險公司冠軍，為社會新鮮人的就業首選，其中內勤組以勾選率 49.5% 位居業界第一，外勤組更以 61.4% 的勾選率領先群雄，獲得全國財金保險系所畢業生的一致肯定。

根據富邦人壽實習計畫數據顯示，高達約四成的實習生來自保險金融本科系，近三成則來自資訊相關科系，有意參與實習的學生背景專業且多元，並不侷限在單一科系，進一步觀察近三年 (2017-2019) 富邦人壽實習生科系分布發現，來自資訊相關科系的學生已從 2017 年的 17%，大幅提升近一成至 26%，顯示保險業因應金融科技發展，在此領域的人才需求逐漸增加，亦反映現今學子積極培養自身跨領域的專業能力。

富邦人壽因應保險科技發展、保險保障深化等趨勢，提供資訊科技、財務投資、行銷企劃、精算統計、保戶服務、通路服務等六大領域實習，且分為職場實習、暑期實習、學分實習三大模式，讓同學能夠依據自身的需求安排實習計劃。

此外，每年的實習皆會安排「職人課程」與「達人課程」，協助實習生在專業領域之外，能夠更加了解自身軟實力並順利適應職場文化。另一方面，為讓實習生跨部門合作，每年亦會舉行「期中任務」，藉由不同專業背景的激盪，育成符合現今職場趨勢的多元人才，並且在合作過程中，培育適應職場文化多項技能。

富邦人壽以培育實習生的挑戰力、團隊力、實踐力等三大能力為目標，以順利接軌實務現場、贏在起跑點。富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽透過校園人才培育銜接計畫，提供養育人才的優質環境，豐富實習內容不僅讓學子們發揮專業、養成多角化能力，也藉實務工作提升職場適應力。期待學子們能在實習計畫中成長茁壯，面對競爭日益激烈的職場環境更加游刃有餘。