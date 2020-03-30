個股分析／低本益比汽零股：劍麟、皇田

美股在結束四巫日結算後，周一 FED 宣布將無限 QE，並擴大每日購買 750 億美元國債及 500 億美元 MBS，並擴大貸款範圍，雖然當日美股仍下跌 3％，市場似乎不買單，不過跌幅收斂，恐慌指數 VIX 也出現回跌現象。而台灣央行也隨美股降息策略跟進，預期金融行業今年獲利將縮水，其實不只金融業，由肺炎疫情影響的全球性股災，對所有行業都有一定程度的影響，舉凡各產業下修財測、掉單、限購令或斷鏈等等，我認為有一個產業，反而因疫情緣故跌深，短線可能會受影響，但疫情終究會過去，我認為反而是長線拉回的好買點，就是汽車零組件族群。

皇田本益比低於十倍

皇田 (9951-TW) 目前為國內最大、全球第 2 大的車用窗簾供應商，營收主要來自於車用窗簾業務之貢獻，銷售區域以歐美地區為主，終端客戶包括如 Audi、BMW 等國際知名大廠。皇田 2 月營收受疫情影響為 3.27 億元，月減 25.1％、年減 14.3％，今年上半年獲利恐受影響，不過提醒投資人，皇田去年全年賺 7.53 元，我預估今年全年大概 5～5.5 元左右，明年恢復成長上半年將恢復以往水準，且基期低更有機會年曾，全年我認為有機會到 8～8.5 元，如此投資人反而應該利用非理性下殺時逢低撿便宜。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1378 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：股災下 如何撿便宜？

◎期蹟再現：國安基金護盤 千點行情啟動

◎投資總鋪師：旭富成新抗疫潛力股

◎台股照明燈：低本益比汽電零股反攻

