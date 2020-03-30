建商持續積極獵地　台北、台中熱度最高

外資商仲第一太平戴維斯公布最新統計數字，2020 年第 1 季大型土地交易總額達到 478 億元，其中光是建商購地就占了 431 億元，占比高達 9 成，顯示即使新冠肺炎疫情持續升溫，建商仍然持續積極獵地。

第一太平戴維斯表示，雖然疫情為整體經濟帶來相當大的衝擊，但建商對於住宅市場仍保持高度信心，認為待疫情受到控制後，遞延的住宅買氣將會迅速回升，因此持續補進土地庫存。

第一太平戴維斯統計，今年第 1 季土地交易達到 478 億元，其中建商購地就占 431 億元，其中以興富發集團手筆最大，今年累積購地金額已達到 147 億元，另外遠雄及新潤建設，也分別斥資 47 億元及 37 億元購入台北市土地。

第一太平戴維斯表示，今年多個土地標售案反應都很熱烈，包括高雄市政府第 1 季的 10 筆土地標售案全數脫標，溢價率超出 2 成；另外，達新工業的台中七期土地標售，由興富發建設以 83.76 億得標，溢價率 15％，改寫台中土地最高總價記錄。

第一太平戴維斯分析，今年第一季的兩大土地交易熱區，為台中市及台北市，土地交易金額分別達到 162 億元及 154 億元。其中，台中七期是土地一級戰區，光是興富發本季買入的兩筆七期土地就達到 127 億元，未來將規劃商辦、飯店及商場等複合型開發案；台北市方面，在北士科園區議題帶動下，近 2 年北投土地受到建商高度關注，本季遠雄、華固、新潤及力麒等多家建商合計購地達 78 億元，未來將進行住宅及商辦開發。

不過商用不動產市場因為觀望氛圍濃厚，投資型買氣銳減。第一太平戴維斯統計，今年第 1 季商用不動產交易總額僅有 68 億元，季減率及年減率分別達 75% 及 70%，寫下 2007 年以來第 3 低的單季交易規模。

第一太平戴維斯分析，本季商用不動產的自用型交易占比，回升至 6 成以上，顯示剛性需求再成為市場主力，由於經濟不確性風險高，拉長大型交易案的評估時間，單筆規模 5 億以下的小型交易反而較為活絡。

第一太平戴維斯表示，各類商用不動產的交易之中，以科技業及製造業的自用廠房需求最為穩定，交易總額達 35 億元，主要集中在桃園及新竹地區。飯店交易占比則達 22％，主要為興富發建設總裁以 15 億元購入高雄華王大飯店，由於為單一產權大樓，據傳未來將拆除改建。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，為了因應新冠肺炎的衝擊，各國政府也推出多項紓困方案希望協助企業渡過危機，台灣央行在上週也宣布調降利率 1 碼，重貼現率來到歷史新低的 1.125%，此措施有助於穩定市場。如全球疫情獲得控制，可預期科技及製造業為求穩定營運及分散風險，會加速回台或海外生產據點的布局，商辦及工業土地、廠房類型的硬需求資產交易有望在 2020 下半年逐步回溫。