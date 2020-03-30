個股分析／聯發科疫情利空出現長線買點

大盤這波最低跌到 8523，同時灌破 9000 點大關與十年線，但我們觀察過去台股落在十年線以下的時間並不多，過去兩次落在十年線以下，分別是 2001 年網路泡沫和 2008 年金融海嘯，且時間都很短。十年線是多空中長線的一個決戰點，國安基金也在這個位置介入，這次跌破十年線，短期內應該會出現技術性的反彈，因為台股已經跌深，指數從年初的 12157 跌到最低 8523，跌幅接近 3 成，應該已經達到階段性的低點。目前疫情的重災區主要在歐美，重點觀察美股何時止跌，道瓊今年以來已跌掉近 35%，基本已經反應疫情利空，未來美股止跌，外資被動式賣壓也將減輕。

聯準會 (FED) 推出無限量化寬鬆，美元指數一路走低，油價金價反彈，不排除外資有可能回流；今年以來外資已賣超台股 5211 億，比 2008 年全年的 4706 億還多，有沒有可能砍過頭？另外融資水位已經來到 912 億的歷史低點，年初至今減少了超過 770 億，兩相結合來看，大的賣壓潮可能已經過去了；根據歷史經驗，一般融資大斷頭後通常也會有上漲行情。

5G 供應鏈跌深就是利多

大盤這波跌 3 成，但腰斬的股票比比皆是，要搶跌深反彈的股票，應該鎖定大型股，一來大型股成交量大，流動性風險低，二來大型股往往也是護盤的標的；目前護盤的標的應該會是台指 50 的成分股，這其中大多是產業龍頭，而產業龍頭一般績效和規模都是業界的佼佼者，有業績支持，進可攻退可守。這波跌深的產業龍頭莫過於手機供應鏈，例如鏡頭的大立光 (3008-TW) 和 IC 設計的聯發科 (2454-TW)，聯發科這波股價最深的時候跌掉 4 成，已經反應利空，且本益比跌至 15 倍以下 (預估今年 EPS 還是有 20 元)。

大陸搶攻 5G 基建，將投入 208 兆建設科技新基建，5G 基站供應鏈首先受惠，如泰碩 (3338-TW)、聯茂 (6213-TW) 和欣興 (3037-TW)。泰碩是中興通訊 (000063-SZ) 散熱模組的主要供應商，而中興出貨佔中國 5G 基站的三分之一，股價自貿易戰以來一路走高，近期隨大盤回落但守住季線，表現相對強勁。再看到泰碩股價，3 月份大盤慘跌 2400 點，泰碩股價還逆勢上漲 6%，同時 3 月份融資大減 4766 張，說明有人在承接籌碼，3 月份外資投信合計大買超過 1 萬張；像這樣的股票，會是領先大盤挑戰前高的領頭羊。

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