〈分析〉面板報價回春？別太樂觀 好景恐不長

根據 IHS 的數據顯示，2020 年 3 月份，大尺吋電視面板價格全面走揚，延續自去年 11 月以來的走漲勢，各尺吋電視面板漲幅介於每片 2～5 美元，漲幅則介於 3%～6% 之間，其中，32 吋面板漲幅最高，這也是因為去年該尺吋跌幅較深。

資料來源: IHS

今年以來面板價格走揚，主要因為全球主要面板生產地－中國發生武漢肺炎，在防疫管制之下，面板廠開工率低迷，產能利用率下滑，加上封省的影響，原物料出現短缺，均衝擊電視面板的供給，帶動面板價格上漲。

資料來源: IHS

除了電視面板外，其他下游應用的面板價格同樣保持穩定中略升的情況。部份是受到肺炎疫情影響，使得居家遠距辦公、遠距教學、線上遊戲等需求興起，拉升顯示器、NB、平板電腦的出貨，其中最明顯的就是平板電腦，因此相應的面板價格得到支撐。

但也因為部份原料 (如 PCB) 及 CPU 的供應暫時不足，下游客戶需求無法全額滿足，所以整體來看，顯示器、NB、平板電腦等面板的價格基本保持平穩，部分規格的產品價格略漲。

若從產值方面來看，今年 2 月大尺吋及中小尺寸吋面板產值 MOM 及 YOY 均出現明顯下滑，但大部份陸廠在大尺吋面板表現卻優於其它國際大廠。

以大尺吋產值 YOY 而言，BOE、China Star、HKC Display 均呈現年增，而國際大廠如 AUO、LG Display 及 Samsung 等則出現較大幅度的修正，反映出全球面板產業逐漸朝向中國地區移轉。

資料來源: IHS

展望

現在肺炎疫情進入下半場，上半場發生在中國，影響是供應端。但在中國陸續復工復產之下，產品供應疑慮漸漸消除。而下半場則進入歐美需求端。目前肺炎病毒在歐美蔓延，歐洲杯延期、北美各主要熱門賽事均延後，再加上東奧延期舉辦，將對今年電視面板需求產生嚴重衝擊，使得全球電視品牌廠的庫存策略面臨調整。

所以有很大的機率，4 月份電視面板價格恐終結自去年 11 月至今，連續上漲的趨勢。

隨著中國肺炎疫情的好轉，面板廠商供給將漸漸恢復到正常水準，供應增加，但需求卻反向下滑影響下，面板短期將出現供過於求的情況，對於面板報價形成下滑壓力。