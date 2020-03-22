歐美日車廠暫時關閉 面板廠營運增添不確定性

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，日本東奧仍有延期風險，面板廠群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 短期訂單能見度降低，但市場認為，比起運動賽事，業者更擔心隨歐美日車廠關閉工廠，車載等利基型產品出貨恐承壓。

面板廠去年面臨產業逆風，由於中國新產能集中開出，導致價格崩跌影響獲利，為減少虧損，台廠積極布局利基型產品，包含電競、車載產品等，其中車載產品今年更將迎來五年一度改款朝、自駕車趨勢。

市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 統計，去年上半年台系面板廠在全球車載面板市占率近 3 成，其中友達市占約 13%，群創、彩晶則各占 11%、3%。

但受到武漢肺炎影響，福斯 (VW)、戴姆勒 (Daimler) 等車廠陸續關閉歐洲工廠後，豐田、日產 (7201-JP)、本田 (7267-JP) 後，速霸陸也跟進暫關美國工廠，等於美日系車廠幾乎因疫情暫時停工，恐衝擊全球今年汽車銷量，業者低調表示，雖然目前車商訂單未調整，但若停工時程延長，預期面板廠出貨將遞延，連帶影響營運。

車載面板因安全等因素考量，認證時間至少須 2-3 年時間，不過產品平均售價高、廠商更換率不高，各廠爭相布局，可避開面板價格受景氣波動影響，但近期受肺炎疫情影響，面板廠車載產品、出貨時程布局都遭打亂，對今年營運再添不確定性。

觀察台廠近期在車載產品布局，友達去年展出 12.1 吋全彩主動式 Micro LED 車用面板，鎖定歐、美、日市場，今年第 2 季預計再增兩條車用模組產線；群創則掌握 BMW、特斯拉等一線大廠供應鏈，去年更 100% 投資成立子公司群豐駿科技，專攻車載顯示器。

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 也看好車載產品，近年逐步降低手機比重，發展利基型產品，去年車載產品占比約 3 成，並擴大投資移回部分車載模組產線回南科，預期今年營收占比將進一步提升；凌巨 (8105-TW) 也持續耕耘歐洲市場，去年車載營收比重也達到 3 成目標。