〈美股盤後〉美國確診數全球最多 道瓊挫跌900點 一週漲逾12%寫1938年來最亮眼成績

美國武漢肺炎確診高居全球最多，美股週五 (27 日) 賣壓沉重，連三個交易日大漲走勢止步，尾盤跌勢加劇，即使眾院通過美國史上最大規模 2 兆美元刺激方案也未受到鼓舞。不過美股本週在貨幣和財政刺激的支撐下收紅，道瓊一週來上漲 12.8%，締造 1938 年迄今最亮眼成績，結束又一個動盪的星期。

道瓊走勢圖 (來源：investing.com)

美國確診病例數高居全球首位。根據約翰 · 霍普金斯大學數據，目前全球確診病例數逼近 60 萬例，全美總確診病例突破 10 萬例，三天來增加一倍，超過 1500 人死亡，紐約州疫情依然是全美最嚴峻。

美國確診病例數週五稍早升破 8 萬例時，已超越中國成為全球確診數最多的國家。美國總統川普和中國國家主席習近平通電話，承諾兩國將密切合作對抗病毒。

義大利遭遇最致命一天，969 人被新型冠狀病毒奪走生命。日本確診數直線攀升。

美國和世界各國確診病例數。(來源: JHL)

美股四大指數全數收黑，科技股、能源股賣壓沉重。美國 10 年期公債殖利率下降，因聯準會 (Fed) 表示下週將放慢購債腳步；這個消息可能也加劇美股尾盤的賣壓。衡量標準普爾 500 指數選擇權隱含波動率的 Cboe 波動率指數 (VIX) 上升，報 65.54。

不過在振興經濟方案帶動下，美股本週仍有亮麗表現。道瓊一週來上漲 12.8% 或約 2400 點，寫下 1938 年來最大單週漲幅；標普 500 漲 10.3%，締造 2009 年 3 月以來最佳單周成績；那斯達克漲 9.1%，也是 11 年來最大周漲幅。即便如此，美股目前價位和 2 月高點相比仍低了 25%。

近期經濟數據顯示武漢肺炎已導致美國經濟瀕臨全面停擺，上週申請失業救濟金人數達到 328 萬人，幾大城市仍處於封閉狀態。美國消費者信心指數出現 2008 年來至今最大跌幅。

美國眾院週五通過參院提出的 2.2 兆美元刺激方案，並在美股收盤後交由川普火速簽署，包括發放現金給美國人民、員數航空等受困產業，並支持小企業。

週五 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 915.39 點，或 4.06%，收 21,636.78 點。

標普 500 指數下跌 88.60 點，或 3.37%，收 2,541.47 點。

那斯達克指數下跌 295.16 點，或 3.79 %，收 7502.38 點。

費城半導體指數下跌 83.87 點，或 5.33%，收 1,488.75 點。

標普幾乎所有板塊都下跌。(來源：Finviz)

科技五大天王全面下挫：蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.14%；臉書 (FB-US) 下跌 6.55%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.83%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.11%。

道瓊 30 檔成分股僅兩檔收紅，波音 (BA-US) 重挫逾 10%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 9.63%。P&G(PG-US) 上漲 2.6%，The Travelers Companies(TRV-US) 漲 %。

費半成分股跌成一片。恩智浦 (NXPI-US) 跌 9.38%；應用材料 (AMAT-US) 跌 8.43%；Lam Reseatch(LRCX-US) 跌 7.34%；英特爾 (INTC-US) 跌 5.71%；科磊 (KLAC-US) 下跌 5.02%；高通 (MU-US) 跌 3.46%。

台股 ADR 挫跌：台積電 ADR (TSM-US) 下挫 5.94%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 9.82%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 5.26%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 1.72%。

焦點個股

波音 (BA-US)

波音下跌 10.22%，是道瓊跌幅最重個股，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，波音不會尋求政府救助。波音股價過去 4 個交易日飆漲近 90%。

雪佛龍 (CVX-US)

雪佛龍下跌 9.63%，能源股是標普 500 指數表現最差的類股，反映國際油價下跌 4.8%。

美國航空集團 (AAL-US)

美國航空重挫 10.34%。航空業雖然是 2 兆美元刺激方案的援助對象，但達美、聯合航空、美國航空不約而同警告，刺激措施不足以彌補人們旅遊需求長期下滑的衝擊。梅努欽表示，對航空業的援助不是紓困，未來必須彌補納稅人。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉下跌 2.61%。為抑制疫情擴散，特斯拉在內華達州超級電池工廠的廠內人力，未來數日將縮減 75%，該廠生產 Model 3 的電池組與電動馬達。

經濟數據

美國 3 月消費者信心指數終值報 89.1，預估 90，前值 95.9

美國 2 月 PCE 物價指數年增率報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.7%

美國 2 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預估 0.1%，前值 0.1%

美國 2 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.6%

美國 2 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 0.1%

美國 2 月個人支出月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 0.2%

美國 2 月個人收入月增率報 0.6%，預估 0.4%，前值 0.6%

華爾街分析

巴克萊美股首席策略師 Maneesh Deshpande 說，美股經過這輪反彈後，中期風險仍偏向下行，「熊市期間假反彈並不罕見」。他指出，投資人應注意兩大不確定因素——隔離政策控制疫情傳播所需的時間，以及最終付出的經濟代價，而這方面目前尚無明確答案。

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 說，隨著武漢肺炎確診數繼續增加、死亡人數攀升，美股可能再次下跌，未來一週走勢依舊取決於週末最新發展，「如果紐約州或其他州的確診數暴增，醫療系統依然不敷使用，我們將再度迎接動盪的一個禮拜。」