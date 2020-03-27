美確診病例數飆升 3月密大信心指數暴跌至3年來最低

美國密西根大學於週五 (27 日) 公佈了 3 月份的消費者信心指數終值，報 89.1，低於初值 95.9 及市場預估值 90，且創下自 2016 年 10 月以來最差表現。顯示由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於美國快速蔓延，導致消費者信心受到嚴重打擊。

此外，3 月份的消費者信心指數，較 2 月份的 101 大幅下滑了 11.9 點，創下自 2008 年 10 月以來的最大跌幅，且為近 50 年以來第 4 大的跌幅。

另外，3 月份的密大預期指數終值，則是由初值 85.3 下滑至 79.7。

密大消費者信心指數、預期指數 (圖：Bloomberg)

2 月份時，由於美國強勁的就業市場，再加上汽油價格下滑，促使消費者信心指數大幅上升，並創下自 2004 年以來的第二高。

但是，自 3 月開始，美國的確診病例數快速攀升，目前累計確診病例已超過 8.5 萬例，較 2 月底的 62 例大幅增加，且為全球確診病例數最高的國家。

除此之外，根據勞工部於週四 (26 日) 公佈數據顯示，美國上週的初領失業金人數飆升至 328 萬人，顯示疫情對於美國就業市場造成了嚴重的衝擊。

密大經濟學家 Richard Curtin 表示，消費者對於國家經濟前景的預期，於 3 月份開始大幅滑落，且預期於 4 月份仍將持續下滑，而下跌的幅度則取決於疫情獲得控制的速度、以及消費者是否能夠盡快收到政府的紓困金，以疏緩財務上的壓力。

另外，Curtin 亦表示，由於失業人口的快速攀升、以及家庭收入的萎縮，預期消費者信心將不容易回穩，雖然透過政府的經濟刺激措施，可以抑制市場悲觀情緒的擴大，但對於助長樂觀情緒卻沒有幫助。

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