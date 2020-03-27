這樣挑高息股 不怕盤勢大震盪

撰文：龔招健 攝影：張家禎

每年 5、6 月是上市櫃公司股東會旺季，而除（權）息日通常訂在股東會舉行後幾個星期之內。隨著上市櫃公司陸續在 3 月 31 日法定期限之前公布去（2019）年度財報，並且公告董事會的股利配發決議，投資人可估算標的股的股息殖利率高低，藉以決定在什麼價位適合買進參與除息。

隨著公司法修訂，2019 年起國內上市櫃公司可一年多次配息，由「每年配息一次」改為「每半年或每季配息一次」，但除了台積電（2330）等少數幾家，大部分上市櫃公司仍維持每年發放一次股息的慣例。

不過，高傳染力的新冠病毒疫情引發全球股災，讓今年的台股除息行情多了一些變數。證券分析師出身的財子學堂創辦人林成蔭指出，目前疫情持續在歐美擴散，往較悲觀的情境發展，預期第 2 季才可能受到控制，民眾消費和企業投資會遞延，加上國際油價重挫，使得台股失守萬點。

受油價及美股重挫影響，台股 3 月 13 日開盤大跌 600 多點，指數最低來到 9,636 點，是去年 3 月以來首次跌破萬點，但在短線反彈之後持續下殺，3 月 19 日大盤更跌破 10 年線，重挫來到波段低點 8,523，隔天（3 月 20 日）在國安基金正式獲授權進場護盤帶動下，展開反彈。

台股跌破萬點加速趕底

何時落底觀察 4 大訊號

新冠病毒疫情爆發後，沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）為了支撐低迷的油價，原希望聯手俄國擴大減產，但俄國不樂見生產成本較高的美國頁岩油業者因此得利，雙方談判破裂，沙國隨即展開降價割喉戰，市場擔心美國頁岩油業者破產、債務違約風險升高，3 月上旬美股跌勢因此加劇。林成蔭表示，後續可觀察美國總統川普是否能影響沙國不再採取油價割喉戰。

林成蔭表示，高度連動的台美股市何時真正落底，可以觀察以下 4 個訊號：

➊ 美國公債殖利率不再創新低（代表資金不再湧入債市避險）。

➋ VIX 恐慌指數從 50 以上跌回 20 以下。

➌ 國際油價不再創新低。

➍ 美國及歐洲等中國以外的新冠病毒確診病例從高峰開始下滑。

前外資避險基金台灣投資長黃逢徵表示，疫情對工商業活動、民眾消費的衝擊以第 1 季最為嚴重，近期股市下跌主要反映歐美疫情加劇，以及許多上市公司第 1 季營收及財報難看，「從 3 月營收公布完畢到 5 月 15 日第 1 季財報全部出爐，這期間全球疫情也可望獲得控制，台股會逐漸利空出盡，合理推測這波大盤最壞狀況就是跌到 1 萬點上下！」

做好功課參與個股除息

提防賺股息卻賠價差

在大盤落底之前，林成蔭建議投資人先做好風險控管，不必急著買股票，持股比重最多 5～6 成，等盤勢較穩定時布局台灣 50（0050）、台灣高股息（0056）、台灣高息低波動（00713）之類的 ETF。至於參與個股除息，要先做好功課，選擇營運展望較明朗的公司，而率先在 4 月舉行第 1 季財報法說會的台積電，是重要的觀察指標。

在選股方向上，林成蔭看好部分基期較低的生技醫療股、受惠台商回流的營建資產股、受惠 5G 時代邊緣運算商機的工業電腦類股，以及宅經濟相關的網路電玩、電子商務（包括視訊會議和線上教學）、系統整合等族群；先前漲多的 5G 族群，等股價修正完畢之後，也值得布局。

「雪球股達人」温國信指出，疫情對旅行社、航空公司、飯店、餐飲等行業衝擊最大；主要生產基地在中國，遲遲無法順利復工的電子業，未來業績可能不如預期。因此，今年參與除息，最好事先多了解個別公司受新冠病毒疫情影響的程度，以免「賺到股利，賠了價差」。

師法巴菲特價值投資的温國信也強調，全球疫情尚在發展中，投資人不必操之過急，參與個股除息若打算長期持有，以分批向下買進為宜，「長期持有的話，即使未能買在最低價，將來股價回升時也能賺到。」

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 4 月號第 151 期