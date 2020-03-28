因疫情營收歸零 雄獅董座王文傑：這是一場世界大戰 現在開始點滴都要省！

文 / 劉俞青、王炘珏

雄獅是全台最大的旅行社，是這場疫情經濟巨災中的重災戶，營收幾乎全數歸零。67 歲的王文傑在此狠摔一跤，現在他整頓心情，這場天助自助的戰役，才正要開始。

「全部熄火了，雄獅生意沒了！」今年 67 歲的雄獅旅行社董事長王文傑，去年帶領公司做了 3 百億元營收，說完這句話之後，等於正式宣布雄獅已經按下 PAUSE（暫停）鍵。

訓練 40 年 只為這一刻冷靜以對

「我女兒問我，爸爸你為什麼看起來不緊張？我說，我訓練了 40 年，就為了這一刻，可以冷靜下來；無論心裡多急躁，起碼還能笑、能講笑話，還叫大家上班時放點音樂，不要那麼悶。」

坐在雄獅位在台北內湖的總公司裡，這位台灣旅行業的龍頭老大，在武漢肺炎疫情延燒 60 天之後，終於，看清處境、想清楚決策；然後，打上領帶，一身西裝筆挺，接受《今周刊》專訪。

就在採訪的前一天，雄獅在全球各地旅遊團的「最後一團」，是遠在南美洲的祕魯，雄獅透過層層關係，終於要到一架南美航空的商務包機，不計代價地將台灣團客送上飛機。

到這一刻為止，所有雄獅旅行團全部安全回台，雄獅對所有消費者的承諾，總算告一段落。

只是，這種非常時期，商務包機要多少高額費用？旅客如何分擔？「還沒談，先上機再說，回來再說，目前雄獅先墊付了。」兵荒馬亂時期，一切以「保消費者」為最高原則，旅客平安歸國，「其他的，再說吧！」他輕嘆一口氣。

雄獅是台灣最大的旅行社，市占率超過 1 成，遙遙領先其他業者；太平盛世時期，雄獅每年出 4 萬個團。所以當這次疫情爆發，無論遠在北非的摩洛哥、中東土耳其，還是南美洲的祕魯，每次只要新聞又出現旅行團滯外回不來，幾乎都有雄獅旅行團的足跡。過去 2 個月，雄獅大約從各地接回 8 萬名客人，各種雞飛狗跳狀況不斷。

「雄獅最大，責任也最大。」王文傑了然於心，「規模」這個在太平時期也許代表獲利、代表品牌、代表風光的計算數字，如今巨浪迎面打下，「規模」只剩下一個意義，那就是肩膀上的責任。

讓所有的客人平安回國，是雄獅上下過去 2 個月的第一要事，但接著轉身，王文傑還要面對公司營運的難關，3 百億元營收的公司、3 千名員工，仰頭等著他開口說話。

「從今天起，營收歸零、成本歸零……，毛利也是零。」3 月 19 日起，觀光局正式宣布禁止所有旅行團出團，局勢發展到今天，王文傑無從迴避，他告訴所有員工就地整編，開始縮衣節食，點滴都要省。

打開雄獅的財務報表，一家公司要持續營運下去，一口氣要在，「我不只要保帳上的『現金』，還要保『淨值』，」但是當公司營收沒有了，毛利沒有了，接下來，所花的每一分錢、每一塊費用，都是「淨值」的減損，因此，每一塊錢都要省，要精打細算。

千萬行銷費用全砍 3 個樓層關燈挺寒冬

過去雄獅做的是「玩樂事業」，常是市場新鮮主題的領航者，裝潢、門面自然要跟上最新的玩樂潮流，雖不至於一擲千金，但該花的錢不能省；例如剛剛砸下重金裝潢的忠孝旗艦門市，又例如日前為了包下整艘郵輪，去年花下幾千萬元的行銷廣告費用，這些林林總總，在這個階段，統統都沒有了。

來源：《今周刊》 第 1214 期

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