交通部研擬旅行社、旅館救命錢直接發 補貼退團手續費

為防堵疫情，各國紛紛祭出嚴厲的邊境管制等措施，導致許多航空業客運幾乎停擺，旅行社也暫停出團，交通部日前拋出紓困 2.0 計畫，獲得總統蔡英文支持加碼 100 億元，今 (20) 日傳出交通部長林佳龍已指示研議「救命錢、直接發」，直接補助旅行社、旅館以及員工等，另外擬對退費手續費進行補貼。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，許多國家緊急鎖國，歐盟封閉邊境 30 天，台灣新境管規定禁止非本國籍人士入境也在昨 (19) 日上路，國籍航空不斷面臨航班取消、航線暫時停飛，營運雪上加霜，現金流也嚴重不足，而旅行社不僅在 4 月底前全面停止出團，與旅客、航空公司間的退費、退票等消費糾紛也都處理不完。

交通部提出紓困 2.0，重點將放在人才培訓上，以減輕雇主人事成本。據了解，林佳龍表示，目前觀光及旅館業「已在加護病房」，要先急救、再談治療，補助的錢不能再等，也不宜想一些不接地氣的名目，因此指示交通部觀光局等單位研議受害旅行社、旅館以及員工「救命錢、直接發」的方案。此外，取消出團對消費者及業者也都身心俱疲，交通部研議手續費由政府補貼，初估經費約 3 億元。

行政院已跨部會協商航空業專案貸款，包括既有貸款展延、利息補貼 1 年等，蔡總統也在昨天的敞廳談話中表示，針對疫情衝擊最深的觀光、航空業，除了紓困特別預算編列 200 億元，前瞻基礎計畫也有 300 億元提供觀光業者長期發展，另外還將籌措 100 億元預算。

至於 100 億元經費來源，交通部表示，除了觀光發展基金和移緩濟急經費外，之後要再特別向立法院爭取預算，來協助觀光與運輸業者度過難關。

根據國際航空運輸協會 (IATA) 推估，全球航空業需要政府協助的資金可能高達 2000 億美元，各國政府正設法提供協助。