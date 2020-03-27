晚輩被迫扛債、子女成為提款機 親情勒索 造成難解的財務難題

撰文: 李美虹、張國蓮

有位女網友在 PTT 版上抱怨男友的母親，指男友的父親罹患口腔癌於前年過世，男友在父親生病期間，為了醫藥費、家裡債務和房貸，以及父親過世後的喪葬費用等不停奔波，一肩扛起家庭責任，把工作近 10 年存下來的積蓄全部用光，人生只好從零開始。

父親過世後，兩個兒子每月各給母親 5 千元孝養費，但有糖尿病的母親嗜酒如命，把兒子給的錢全部拿去買酒喝，而不是用來支付生活開銷，讓兩個兒子除了每月 5 千元孝養費之外，還要另外幫忙支付母親的其他生活費。

女網友說，就連今年過年，男友才包了 1 萬 5 千元大紅包給母親，沒多久母親就喊說花光了沒錢用！女網友看著男友每天辛苦工作，卻有這樣的母親，因此替他感到心疼，希望男友的母親要多愛惜自己的身體，更要為兒子們著想。女網友在 PPT 寫著：「真的希望那些父母都能有良心點，不要用親情綁架，以及用所謂的『孝順』來壓榨自己的孩子。」

有些網友也感同身受，其中一位網友留言寫道：「我們也是面臨到同樣的問題，長輩不愛惜自己的身體，卻要我們承擔後果，花錢事小，就是覺得無奈，自己怎樣也不要害下一代！」另一位網友也說：「真的…… 我扛 20 年了。真不是人過的生活…… 你要叫他（指女網友的男友）覺醒！」

萬先生幫大舅還債

喪失最寶貴的複利時間

今年 48 歲、在機具廠上班的萬先生，看到前述案例的留言時，亦是心有戚戚焉。他說，自己從 27 歲開始，曾兩次為大舅扛下償還債務的責任。萬先生的大舅以開計程車為業，但由於天性好吃懶做，兩次負債都是跟會、把會標下來之後，卻付不出之後的會錢，最後把爛攤子丟給家族親人。

萬先生回憶，他第一次幫大舅還債，是大舅跟了一個 1 萬元的互助會，會期才開始 3 個月，他就把會標走，半年之後就兩手一攤，說標下的會錢已經花光了，他每個月開計程車的收入只能勉強支付自己一家四口的生活費，已無餘款再繳交死會的錢。

因為大舅是透過家族內的姨婆跟會，姨婆為了不讓自己的信用在朋友圈內盡失，就找上家族內已經在工作的萬先生，拜託他幫大舅繳付剩餘的會錢共 42 萬元。而萬先生因為從小就跟姨婆、舅舅們住在眷村內，彼此間原本就有家人情感，他只好答應幫忙扛下大舅的負債。

大舅剩餘的每期死會須繳付 1 萬元，但當時萬先生的薪水也不過才 2.8 萬元，加上自己也跟了一個尚未標下來的活會，這樣一來，為了幫大舅償還每月 1 萬元的死會，以及自己每月 8 千元的活會錢，萬先生每個月只剩 1 萬元，這 1 萬元要付房租 5 千元、水電瓦斯每月約 800 元、機車加油費…… 等於他每個月只剩 3 千元左右的吃飯錢，每天 100 元要支應三餐，時間長達 3 年 6 個月。

萬先生原本以為，3 年半的苦日子撐過去之後，吃緊的財務狀況就能緩解，因為他自己跟的會是收尾會（亦即跟會期間都不標下，一直等到會期的最後一期收尾款。假設是 41 人的會，扣除自己，收尾會等於是可以拿到 40 萬元），但扣掉幫大舅償還的會錢後，等於自己並沒有多存到錢，但起碼每個月就能多出 1.8 萬元，日子會過得輕鬆許多，而且手上會多了幾十萬元現金。

但沒想到，大舅又在一年多後做出同樣的事情，姨婆又再次來拜託他幫忙，更糟糕的是，這次大舅倒的是 2 萬元的會款，姨婆不好意思讓萬先生一個人全扛，就跟他討論幫忙扛負一半的會錢，也就是姨婆付 1 萬、萬先生付 1 萬。

萬先生說，光是大舅的那兩個死會負債，他就幫忙償還了 80 幾萬元，「如果人生可以重來一次， 我想我不會答應幫忙扛那兩次債務！」萬先生苦笑。他說，他從 27 歲到 35 歲將近 8 年的時間，都在幫大舅還債，後來他開始看理財雜誌才知道，如果他在年輕時把幫忙還債的錢拿去做穩健型投資，只要維持 10 年，後面就算不再投入本金，只靠前面 10 年投資的錢繼續滾入再投資，直到他 65 歲退休時，就會累積成一筆不小的退休金。

「年輕時，家裡長輩用『親情』來跟我談，要我幫忙扛大舅的債務，我實在不好意思拒絕。但是現在我知道了，那是大舅自己的事，我只要扛了一次，他就不會從中學到教訓，之後一定會再有下一次…… 果然，我幫他還了兩次債，後面他真的還有第三次、第四次，他的人生永遠都是『自己闖禍，別人幫忙收爛攤子』的模式，自然也就永遠不會改掉好吃懶做的個性，而遭罪的卻永遠是他身邊的親戚。」萬先生有感而發地說。

母親愛亂花錢

女兒被當提款機

單親家庭、任職於外商公司的 Amy，家裡有一位愛花錢的母親，以及一個相差 3 歲的弟弟。Amy 的母親在年輕時做過很多工作，後來選擇開店創業，由於當時景氣不錯，母親店鋪的生意也很好，只是，Amy 的母親個性很「阿沙力」，兄弟買房都是她幫忙付頭期款，朋友借錢她也來者不拒，加上母親花錢素來「大手大腳」，每次買東西一定是買超量，例如每次去超市採買，她都能花上萬元……

Amy 的母親在 63 歲時因為市場景氣轉差、店鋪開始虧損而結束生意。她本想把以前借給朋友的錢要回來，沒想到「借出去容易、要回來很難」，當初跟她借錢的朋友紛紛人間蒸發，加上開店時，母親愛亂花錢，根本沒剩下多少「傍身錢」，因此退休後只能仰賴子女孝養。

由於 Amy 的薪水比弟弟高，加上 Amy 沒有子女，而弟弟生了兩個兒子，母親認為，Amy 應該體諒弟弟的家庭負擔較重，她的生活開銷該由 Amy 負責，母親甚至向親戚說：「我要錢只要向 Amy 拿就好！」而孝順的 Amy 原本也想，自己賺得比弟弟多，母親由她奉養沒什麼問題，但沒想到母親花錢實在太兇，每個月給 2 萬元孝養費經常不夠花用，甚至要捐錢給廟宇，母親都來跟 Amy 索討。

有一次母親跟 Amy 要 10 萬元，說要捐給南部一間道教的道場，這才讓領固定薪水的 Amy 驚覺，自己已經變成了母親心裡的「提款機」！就算自己薪水比弟弟高，但 Amy 也步入中年了，開始要為自己準備退休金，母親這樣的花錢手法，讓 Amy 開始感受到沉重的財務壓力。

Amy 多次嘗試跟母親溝通，希望她改掉一些花錢習慣，以及勸她捐廟要「量力而為」，但母親往往打著悲情牌，說自己老了不中用，現在才會跟子女要錢……Amy 每次聽到母親講出這些話，只好繼續把存款拿出來給母親花用，加上母親已經 70 歲，健康不再，數次進出醫院，還有開刀等醫療費用都是 Amy 在負擔，這些都讓 Amy 心中的憂慮越來越深，沒有子女的她，擔心財務被母親這樣繼續消耗下去，恐怕自己晚景淒涼。

母親花光退休金

要求 60 多歲子女資助

丹妮絲目前 60 多歲，已經退休，住在美國加州，退休前是科技公司的經理，她有一位也是 60 多歲的哥哥和一位近 60 歲的妹妹。她的母親住在紐約州北部，生活支出已經透支。

丹妮絲目前的情況是：她的母親已經用完 401（k）退休金帳戶的餘款，以房屋向銀行取得的信用貸款也花光了。母親要丹妮絲與其他 2 個小孩資助生活費用，資助項目還包括非基本生活所需，例如新車貸款、家人間互贈的昂貴生日禮物，每件要價數百美元。

丹妮絲說，母親快要花光自己的退休金時，就要求 3 位小孩每人每月資助幾百美元，來支應她的生活型態。

丹妮絲表示，她和 2 位手足並沒有額外的金錢資助母親所需，而且當她看到母親連一點自救的意願也沒有時，她承認，她不願意把一生謹慎、努力存下的退休金拿來給母親用。

丹妮絲擔心，他們 3 個小孩都會因為資助母親，而失去一輩子辛勤工作才擁有的資產，老年的財務安全因而受到極大影響。

丹妮絲說她已經無計可施，完全不知道該怎麼辦才好。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 4 月號第 151 期