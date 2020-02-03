〈武漢肺炎疫情〉二大掛牌旅行社合計營收至少短少4億元 Q2也不樂觀

武漢肺炎已導致國籍三大航空公司包括華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 和星宇航至 3 月底前至少取消多達千班的兩岸航班，觀光業同樣受到嚴重衝擊，合計至 3 月底至少使上市櫃二大旅遊業者五福 (2745-TW) 和雄獅 (2731-TW) 減少營收近 4 億元，法人認為，第一季旅行社業績不妙，且疫情若無法在 3 月底前獲得明顯控制，恐怕連 3 月底登場的台北春季旅展和 4 月春假出遊旺季銷售，都將不樂觀。

五福最新統計，至 3 月底影響營收已多達 1.33 億元，雄獅僅統計至 2 月底，即已衝擊營收 2.6 億元，合計武漢肺炎疫情已使上市櫃二大旅遊業者營收至少減少近 4 億元。

五福指出，到 3 月 31 日止所有中國團體全數取消出團並全額退費，預估光是 3 月營收影響數約 6600 萬元，若再加上 1 月 25 日至 2 月底共影響營收約 6700 萬元，合計衝擊業績 1.33 億元。

五福進一步說明，其他東北亞、東南亞和長程線團體，除少數因各國陸續要求旅客因過去 14 天進出中國，遭要求不得入境而被迫取消參團，產生少數取消參團，其他尚不受影響，維持正常出團。

而雄獅目前僅統計至 2 月底的影響，至 2 月 29 日損失營收約 2.6 億元，但尚未公告 3 月的影響數。

法人指出，由於 3 月是旅遊相對淡季，不見得受衝擊的營收數會較 2 月大，不過緊接著是 4 月春假旅遊賞櫻旺季，恐怕旅遊業者近期的接單難以樂觀。

此外，網路旅行社易遊網統計，至 2 月 29 日前預估營收損失約 1.5 億元，已有約 1.5 萬名旅客受影響。