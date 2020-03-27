跨品牌整合聲控、安全與AI　李厚諄打造親民智慧家庭系統

智慧連網時代來臨，未來讓鋼鐵人的智慧管家賈維斯走入家中、提供更聰明的服務將不再是夢。 FLH 費米創辦人李厚諄表示，現今市面上的智慧家庭系統，在功能上各自獨立，費米採用強大的整合軟實力，跨品牌、平台整合聲控、情境、安全以及 AI 系統，讓智慧生活更親民而經濟。

隨著智慧家電在市面上普及，包括吸塵器、空氣清淨機、變頻空調、除濕機等都已開始強調連網功能，李厚諄表示，這些功能在歐美早已普及 2 年，但在台灣受限法規、市場規模太小等因素，直到近 1 年才開始出現。

他表示，提起智慧家電，國人最先想起的就是小米家電；小米家電強調低價路線，雖然攝影機、音箱都有連網功能，但家電本身功能卻不盡完善。這個問題、在最近歐美家電大廠加入連網功能後，消費者回流購買主流品牌就能夠發現。

雖然高機能家電兼具了高機能與連網功能，但每一個家電之間各自獨立，消費者必須自行手動管理，五花八門的 APP 令人眼花撩亂。費米智慧整合系統的強項，就是跨品牌整合、將每一個家電之間相互串連，規劃出個人化情境，包括安全監控模式、回家與出門模式，其他還有烹飪模式、淋浴模式、宴會模式、會議模式等等，創造出個人化與跨裝置的連動。換句話說，現有的家電品牌不用重買，有了智慧主機，就能達成智慧化的聰明應用。

跨裝置之外，費米甚至已經思考跨平台、跨角色，甚至已經可以做到讓生活更加便利的智慧化服務；李厚諄表示，比如家裡需要鐘點打掃服務，透過這套系統成功媒合人選，在特定時間開鎖、通知社區物管人員，中間省略人為管理行為，節省更多時間。這一項服務、僅需透過手機就能完成，就也是國內其他品牌難以望其項背的強項。

費米自行研發完成的智慧主機「ferqo」的出現，更進一步讓智慧家庭系統走向 AI 智慧化的進階。他直言， ferqo 可以學習使用者行為習慣，比如自動開燈、調節音量、空調溫度、窗簾等等，主機會自動記錄電器使用時間、關連性，記錄出一組完整情境，且價格只要他牌的一半，可以說是非常聰明經濟的新裝置。

這套智慧居家同時支援聲控，跨平台包括 siri、google、亞馬遜的聲控系統，同時也是業界首創的服務技術。