元大證財管評鑑勇奪7大獎 富邦證、星展銀緊追在後

2020《財訊》財富管理大獎今 (26) 日舉行頒獎典禮，最大贏家為元大證券，抱走最佳證券財管獎等 7 個獎項，富邦證券、星展銀行也緊追在後；中國信託、國泰世華、台新拿下本國銀行最佳財管獎，滙豐與渣打則奪下外商銀行最佳財管獎。

元大證券成為最大贏家，抱走最佳證券財管獎等 7 個獎項；緊追在後的富邦證券也獲得最佳證券服務獎等 6 個獎項肯定；星展銀行拿下最佳外銀服務獎等 5 個獎項。

副總統當選人賴清德出席頒獎典禮表示，他在行政院長任內就看見趨勢，推動台商回台投資和資金匯回等措施，未來政府會持續建置良好的金融管理環境，期許業者深化財管服務，讓台灣乘勢躍升為財富管理中心。

此外，金管會主委顧立雄也到場頒發「最佳理專團隊」、「最佳財富增值獎」等獎項，肯定業者以優質服務為民眾創造財富，金管會將持續鬆綁法規限制，期許業者升級稽核內控，落實公平待客原則，以維護消費者權益。

財管大調查：65% 民眾去年投資獲利 資產增逾 2 成

今年也是《財訊》與「Pollster 波仕特線上市調」第五度合作的財富管理大調查，對象為國內收入 80 萬以上的投資人，結果發現高達 85.5% 的人過去一年投資獲利，其中 64.8% 的受訪者較上年資產大幅增加逾 2 成。

根據調查，民眾偏好的投資理財工具以股票和基金為主，其次為定存／活存、保險。投資偏好也實際反映在投資行為上，有 7 成以上的人選擇股票和基金，通常民眾會選擇資訊來源最容易取得的標的，因為當周遭資訊都是屬於某一類金融商品時，對資訊掌握度或信心度就會提高，進而帶出投資需求。

在投資理財管道上，《財訊》指出，有 33.4% 的投資人使用網路銀行 (較兩年前減少 6%)，另有 34.3% 使用行動銀行或手機 App，較兩年前增加 4.6%，還有 24.4% 會透過理財專員理財、僅有 6% 會到銀行臨櫃辦理，顯見行動化服務月接受度頗高，且金融單位也愈來愈重視數位財富管理服務。