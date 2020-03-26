〈美股早盤〉初領失業金人數飆升至近330萬人 道瓊開盤仍漲逾3百點

美國於週四 (26 日) 公佈最新的初領失業金人數，報 328.3 萬人，顯示受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，導致美國就業市場面臨嚴重的威脅。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾於週四 (26 日) 接受媒體專訪表示，Fed 近期的政策行動有助於企業獲取資金，一旦疫情受到控制，效用將特別顯著，美國經濟有望強彈，並強調彈藥尚未用盡。

儘管失業人口飆升，但受惠於鮑爾的信心談話，以及參議院通過的 2 兆美元刺激方案，美股於週四 (26 日) 開盤四大指數仍呈上漲趨勢。

此外，波音 (BA-US)、摩根大通 (JPM-US)、及英特爾 (INTC-US) 皆上漲超過 3%，帶動道瓊指數上漲超過 300 點。

武漢肺炎疫情

美國總統川普已宣布紐約州、加州、華盛頓州、愛荷華州、路易斯安納州、德州和佛州進入「重大災難」狀態。已越來越多美國地方政府已經發布命令，要求民眾留在家中。根據統計，到本週末，全美至少 20 個州的禁足令將生效，這涵蓋逾一半的美國人口。

2 兆美元經濟刺激方案

美國參議院於週三 (25 日) 通過規模 2 兆美元的經濟刺激方案。該刺激方案包含向大型公司以及各州和城市，提供 5000 億美元的貸款和援助。另外，針對市民部分，方案計畫向低收入和中等收入的美國人提供現金，每個成年人為 1200 美元，孩童為 500 美元。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (26 日) 公佈截至 3 月 21 日當週的初請失業金人數，報 328.3 萬人，較前值 28.1 萬人大幅攀升，並創下歷史最高紀錄。

截至台北時間週四 (26 日)22 時許：

道瓊指數上漲 363.25 點或 1.71%，暫報 21563.80 點

那斯達克上漲 133.69 點或 1.81%，暫報 7517.98 點

標普 500 上漲 45.64 點或 1.84%，暫報 2521.20 點

費半上漲 41.13 點或 2.79%，暫報 1514.78 點

台積電 ADR 上漲 0.53% 至每股 49.26 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.808%

紐約輕原油下跌 3.23% 至每桶 23.70 美元

布蘭特原油下跌 1.61% 至每桶 26.95 美元

黃金上漲 1.83% 至每盎司 1663.25 美元

美元指數下跌 0.9% 至 100.085 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

美光 (MU-US)

美光早盤上漲 6.06%，達 44.60 美元。

美光於週三 (25 日) 美股盤後公佈第二季度財報，由於武漢肺炎疫情導致遠端辦公的頻率增加，促進資料中心和個人 PC 需求大漲，美光 Q2 營收超乎市場預期。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 0.45 美元，遜於去年同期的 1.71 美元，優於市場預期的 0.37 美元

淨利報 5.17 億美元

調整後 EBITDA 為 18.05 億美元

營收報 48 億美元，年減 17.8%，優於市場預期 46.9 億美元

毛利率報 29.1%

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 1.21%，達 248.67 美元。

由於武漢肺炎威脅市場需求並擾亂產品開發時程，蘋果公司評估將 5G iPhone 延後幾個月再發表。

消息來源說，蘋果發布 5G iPhone 的確切時間表，或許要到加州解除禁足令。加州的禁足令在上週四 (19 日) 生效，全州 4000 萬人口非必要避免出門，以遏制疫情繼續擴散。在此命令下，蘋果總部大多數員工已經在家上班。

福特 (F-US)

福特早盤上漲 1.76%，達 5.49 美元。

標普全球評級於週三 (25 日) 調降福特的信評，由「BBB-」下調至「BB+」，使該公司淪為非投資等級。此外，穆迪亦從去年 9 月起，一路將福特的債券評級從「Baa3」降至「Ba1」垃圾級，並於週三 (25 日) 再下調一級至「Ba2」。

另外，福特於日前表示，最快將可於 4 月 6 日開始，重新啟動北美地區工廠的生產。

今日關鍵經濟數據：

美國 Q4 PCE 物價指數季增年率報 1.4%，前值 1.3%

美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率報 1.3%，預估 1.2%，前值 1.2%

美國 Q4 實質 GDP 季增年率終值報 2.1%，預估 2.1%，前值 2.1%

美國 Q4 消費者支出季增年率終值報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.7%

美截至 3/21 當週初請失業金 (萬人) 報 328.3，預估 150，前值 28.1

美截至 3/21 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 99.825，前值 23.2

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析：

Janus Henderson 的投資經理 Oliver Blackbourn 表示，投資人應密切關注新增確診病例的增加數字、以及各國政府的因應措施。而政府刺激方案的支持，將有望疏緩個人及企業對於經濟惡化的擔憂。

美國初領失業金人數大幅飆升，Grant Thornton 的首席經濟學家 Diane Swonk 表示，目前的數據仍只是冰山一角，預估下週所公佈的表現將會更差。

BMO 的策略師 Jon Hill 則表示，市場將密切關注政府關閉店家的措施，對於就業市場所造成的衝擊。Hill 指出，休閒觀光、酒店餐飲業共有 1580 萬名的就業人口，預期這些產業的關閉，將會造成相當龐大的失業人口。