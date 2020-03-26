雅茗-KY去年獲利創歷年第三高 將啟動千張庫藏股買回

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (26) 日公布去年財報，稅後純益 1.29 億元，年增 25.5%，創歷年獲利第三高，每股純益 3.8 元，雅茗董事會通過，每股擬配發 3 元股利，其中，現金股利 2.5 元、股票股利 0.5 元，配發率近 80%，同時啟動庫藏股機制，預計買回張數 1000 張，買回區間 42-82 元。

雅茗預計明日起，至 5 月 26 日止買回庫藏股，除響應金管會鼓勵外，買回股份也將轉讓員工、激勵員工向心力。

雅茗去年合併營收 22.17 億元，年增 2%，營業毛利 11.46 億元，年增 0.73%，毛利率 51.7%，年減 0.66 個百分點，營業利益 1.75 億元，年增 24.86%，而營業利益率成長至 7.87%，年增 1.44 個百分點。

雅茗指出，去年在中國和海外市場共開出超過 300 家新據點，由於新店皆為新型態門店，營運績效高，有效帶動獲利。

展望今年，由於整體經濟情勢遭逢武漢肺炎疫情亂流衝擊，不過，雅茗強調對今年營運仍有信心，隨著中國市場秩序逐漸恢復，3 月中旬以來比起 3 月初和 2 月，門店銷售已呈現數倍成長，反映消費力正逐漸回升。

雅茗旗下快樂檸檬是中國前 10 大手搖飲品牌，3 月初至今新簽約加盟店仍以平均每日新增 1 家的速度成長，因此，今年快樂檸檬的新展店目標維持 500 店不變。

在海外，雅茗除日本子公司增資、美國和北加州營運商成立合資公司外，也將與在地合作夥伴合作進軍印尼、馬來西亞市場，馬來西亞首店規劃在今夏開出，同時持續尋找合適的併購機會，已有多家洽談中。

雅茗強調，以過去 SARS 期間的經驗判斷，在疫情的短期因素影響後，市場會迎來爆發性反彈的消費潮，而在現階段的調整後，未來營運效率將更加提高。