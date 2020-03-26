〈新光金法說〉金融資產未實現利益93億元 現金為王一年增逾1500億元

新光金 (2888-TW) 今 (26) 日舉行線上法說會，新光金金融資產未實現利益還有 93 億元，不過，新壽的資本適足率（RBC）跌破 250%，因此新光金擬辦理增資，目前雖處增資緘默期，但副總徐順鋆表示，增資後，新光人壽的 RBC 可以增加 13 個百分點。此外，除了投資策略以保守的低波動高股息為主，新壽也增持現金部位，一年增加超過 1500 多億元，呈現滿手現金的狀態。

新光人壽的資本適足率（RBC）跌破 250%，降到 220%，且外匯價格準備金也僅剩下 21 億元。而新光銀行的資本適足率（BIS）為 14.4%、tier1 為 11.8%。為了強化子公司體質，因此新光金已決議辦理增資，擬發行普通股 4.2 億股、乙種特別股 2.22 億股，預期可籌資 130~140 億元左右。

新光金表示，增資完成後，希望可以 100 億元挹注人壽，30 多億元給銀行。一旦完成增資，新壽的 RBC 可以增加 13 個百分點，也就是提升到 233% 左右，但是短期之內要達到 250% 還是有一小段距離，目前來看難以控制在 250%。

新光金副董李紀珠表示，未來是否持續增資，要考慮市場狀況，未來人壽方面獲利會留在人壽，暫時不會上繳金控，藉此充實新壽 RBC 強度。

值得注意的是，至去年底為止，新壽可運用資金達到 2.8 兆元，其中，新壽大舉增持現金部位，目前現金占比已達到 7.8%，年增 5.5 個百分點，換算成金額等於一年增加 1540 億元，將現金水位拉高到已超過 2180 億元。