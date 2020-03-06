〈百貨餐飲強化外送〉環球購物3月中旬起上線 瓦城、王品擴大外送服務穩業績

鉅亨網記者王莞甯 台北 2020年3月6號11點45分

為因應武漢肺炎疫情對餐飲的衝擊，各業者均積極加入外送行列，餐飲股王瓦城 (2729-TW) LINE 點來速服務上線，為業界首創，王品目前在台近半品牌已加入外送行列，接下來目標 15 個品牌全數推出，冠德 (2520-TW) 轉投資連鎖商場環球購物中心也表示，3 月中起將與外送平台合作，將積極擴充自家線上購物平台的商品類別。

環球購物中心表示，2 月中推出以來餐飲外帶和外送業績增長 10%，在此趨勢下，預計 3 月中旬與外送平台合作的服務將上線。

為讓來店用餐消費者更放心，環球購物明 (7) 日起板橋車站據點將先試行推出美食街立食區裝設透明壓克力隔板，隔開用餐空間成為個人區，3 月中起新北中和、桃園 A8 和屏東據點也將於主要出入口設置熱影像體溫偵測儀搭配額溫。

瓦城表示，將領先業界推出 LINE 官方帳號中預約點餐、付費，並將餐點直接送上車的一站式外帶服務，首波開放瓦城泰國料理、時時香和 1010 湘指定門店共 31 家店，占總店數比重超過 20%。

觀察瓦城幾乎有 80% 以上據點均位在百貨商場內，這波武漢肺炎疫情中，業績恐因此遭受影響，因此，瓦城積極強化外送布局，除了在既有 Ubereats 的外送平台下，此次再增加 LINE 點來速，以吸引不同的新客群，力拚挹注同店營收成長。

而王品現已有約 7 個品牌提供外送服務，目標是未來 15 個品牌均提供外送菜單，預計 3 月上線。