秋雨處分林口廠資產獲利8.81億元 貢獻每股純益5.21元

老牌印刷廠秋雨 (9929-TW) 去年經股東會同意處分林口廠資產，今 (26) 日公告，以 13.47 億元出售給樹光建設，扣除帳面成本 3.41 億元後，預估獲利 8.81 億元，處分利益挹注每股純益約 5.21 元。

對於處分林口廠資產，秋雨林口廠原有部分產能將將移轉至台南廠，部分產能移轉給策略聯盟廠商，處分後不影響營運。

秋雨在林口廠工三工業區內大面積乙種工業用地，土地面積 3752 坪，廠房約 5000 坪，決議以 13.47 億元成交，換算每坪價格為 35 萬元。

去年曾接受秋雨委託標售此林口資產商仲戴德梁行指出，秋雨此資產標售案，標的車程 3 分鐘可抵達桃園機場捷運 A8 站與 A7 站，區域內擁完善公共設施，包含符合環保標準的汙水系統等，現況法定容積率最高為 210%，目前有 4 種方案，可藉由包括工業區立體化等政府獎勵及回饋金提升容積率最高增加 30-50% 容積率。

秋雨 1980 年代由台南進軍北部林口興建廠房，而後以海外子公司英屬維京群島秋雨開發 (B.V.I.) 成立上海廠。由於中國市場競爭激烈，上海廠至少連續 5 年處於虧損狀況，2016 年董事會通過，B.V.I. 百分百股權售予 United Win Intertnational Corporation，間接處分上海廠，撤出中國市場。事隔 4 年，林口廠也面臨處分命運。

秋雨去年前 3 季單季都呈現虧損，前 3 季財報稅政虧損 1.34 億元，每股虧損 0.8 元，而今天董事會決議不配發去年股利，股東會訂 6 月 15 日召開。