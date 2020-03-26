長虹連3年賺回逾一個股本 今年續推北、中三大案

長虹 (5534-TW)2019 年營收為 96.18 億元，稅後純益 31.72 億元，年減 23.84%，每股純益 10.93 元，連續 3 年賺回超過一個股本，長虹預計今年推出三大案，地點位於新北央北重劃區、北市松德路及台中梧棲。

長虹 2019 年營收 96.18 億元，毛利率 38.55%，年增 0.23 個百分點，稅後純益 31.72 億元，年減 23.84%，每股純益 10.93 元。

長虹去年來營收主要來自長虹天璽、明日博、長虹天薈、長虹天馥、長虹天蔚、長虹陶都、中信行政大樓與長虹天際的成屋銷售，2019 年新完工建案明日綻總銷金額為 14 億元，目前銷售率約 80%。

長虹預計，今年有長虹新世代、長紅新銳科技大樓、長虹雲端科技大樓、長虹大鎮等 4 個建案完工，總案量約 116.3 億元，法人估，隨著先前建案持續銷售，預估長虹新世代順利出售下，今年營收可望較去年的 96.18 億元成長，可望突破 100 億元，上看 107 億元。

法人指出，長虹未來幾年業績無虞，加上近 5 年配息率多落在 55% 以上，若以 2019 年配息率約 55% 計算，目前的現金殖利率已達 8.5%。長虹建設將於 6 月 11 日召開股東會。