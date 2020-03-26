逾百人股東會停辦？73家上市櫃、興櫃達標 金管會提三招因應

央疫情指揮中心最新建議，室內 100 人以上的集會建議停辦，據金管會最新統計，若以去年來看，股東會開會人數 100 人以上者，占比 3.75%，上市櫃、興櫃合計 73 家超過百人。針對這些公司股東會是否停辦，金管會主委顧立雄表示，將朝減少工作人員等三大方向因應。

據金管會最新統計，若以去年來看，股東會開會人數 100 人以下者占 92.62%，100 人以上者，占比 3.75%，上市櫃、興櫃合計共 73 家超過百人，200 人以上則只有 9、10 家。

這些公司股東會是否停辦，顧立雄表示，首先先減少工作人員，有些公司，股東會只來 2、30 人，但工作人員很多，目前除了盡量請發行公司、股務機構一起推廣電子投票，並建議在股東會當天降低工作人員人數。

二、若工作人員減少，股東人數還是超過百人，則建議尋找大的適合場所，顧立雄舉例，例如室外的搭棚，或保持室內通風良好並做好防疫措施。另依據過往經驗，不少股東出席股東會是要領取紀念品，證期局也請發行公司研議有沒有其他更簡便方式，讓股東不一定要去現場也能領。

三、若有公司因為疫情而無法在 6 月底召開股東會，情節上可以作審酌，不一定會做懲處；不過目前並未接獲有企業反應無法召開股東會。