〈武漢肺炎疫情〉台灣新增26例 4歲童確診 中研院群聚再添1例

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (23) 日宣布，我國新增 26 例武漢肺炎 (COVID-19) 病例，其中 25 例為境外移入，另 1 例本土為中研院確診者的同住接觸者，這起群聚案累計已達 5 人；另外，境外移入個案也包括 5 起群聚，其中 1 名 4 歲男童跟隨父母赴荷蘭出差遭感染。

陳時中表示，今天新增的本土病例為 30 多歲女性 (案 186)，是中研院群聚個案 (案 168) 的女朋友，17 日發病，20 日自行就醫並採檢通報，於今日確診。根據指揮中心疫調，院內 1 名有美國旅遊史的台灣老師，發病後傳給同一個實驗室的 3 名成員，這起群聚累計共 5 人確診。

陳時中指出，境外移入個案中，出國目的多為旅遊或工作，包括 5 起群聚，其中案 171、174 為職場同事，分別於 1 月 12 日及 2 月 25 日至荷蘭工作，其中案 171 的兩名家人 (案 175、178) 也陪同前往，4 人分別在 3 月 7 日及 10 日發病，並於 20 日入境時，由機場攔檢通報，案 175 為一名不到 5 歲的男童，創下台灣確診病例年紀最小的紀錄。

由於疫情已造成全球大流行，且境外移入個案持續攀升，指揮中心已宣布自 24 日零時起至 4 月 7 日，我國全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

副指揮官陳宗彥表示，昨天入境人數為 4600 多位，預估今天將落在 3600 多位左右，入境人數已逐日降低，同樣的國人出境數也不斷下滑，陳宗彥強調，會持續加強機場把關，針對民眾的行李，在檢查之前就會先行全面消毒，之後才會送到行李轉盤上，要讓社會大眾安心。

根據統計，境外移入個案已連續四天呈現雙位數，目前全台累計確診達 195 人。陳時中表示，預期未來 2 周確診將維持這樣的曲線，今天的確診個案中，有 12 位在機場採檢，11 位則是居家檢疫。

陳時中強調，我們不怕境外移入多，只要落實全面機場攔截、居家檢疫，兩條防線做好，會盡可能讓國人同胞返國，且維持不擴大本土感染的範圍，同時呼籲海外國人，要評估感染、動亂、搭飛機三大風險，不管做出任何決定，都要把個人防衛做好。