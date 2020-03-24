〈武漢肺炎疫情〉台灣累計達215例 5歲女童確診 美籍男發病人道留台

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (24) 日宣布，國內新增 20 例武漢肺炎 (COVID-19) 境外移入病例，目前累計確診達 215 例，其中有 1 名年僅 5 歲的女童，因跟隨母親前往土耳其員工旅遊遭感染；另 1 名美籍男子來台轉機，症狀嚴重，我方基於人道同意入境，確診後已收治負壓隔離病房治療。

陳時中指出，今天新增境外移入個案為 7 男 13 女，出國目的多以就學、工作為主，部分為旅遊、探親，入境日介於 3 月 13 日至 22 日，發病前分別有英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國等國活動史。

陳時中表示，新增個案中，有 8 位在機場攔截、9 位居家檢疫者、1 位居家隔離者，陳時中強調仍在掌控範圍中。其中，有 1 名 50 多歲美籍男性原定來台轉機，不過因症狀嚴重不適合繼續搭機，基於人道考量，我方同意入境，經確診後已收治負壓隔離病房治療；另一名外籍人士則為印尼籍移工，在機場出現發燒症狀。

此外，繼昨天出現我國確診年齡最小的 4 歲男童後，今天又增加 1 例 5 歲女童確診，她是跟隨母親前往土耳其員工旅遊，疫情監測組組長周志浩指出，小女孩在機場有發燒症狀，而該旅行團 27 人目前還有 1 人有相關症狀。

案 213 則在西班牙就學，13 日返國時與發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，因此列為接觸者並進行居家隔離，15 日發病，於今日確診；案 197、202 為一對夫妻，8 日至 18 日至美國探親，19 日發病，今日確診，相關接觸者皆居家隔離中。

