〈台美共同抗疫〉奎寧日舒新防疫概念股出列 永信、瑩碩、旭富受惠

根據法國研究發現，奎寧 (Chloroquine) 加上日舒 (Azithromycin) 號稱可清除病毒，中央流行疫情指揮中心指出，台灣有完整供應鏈可製造，市場點名國內奎寧概念股包括健亞 (4130-TW)、永信 (3705-TW)、南光 (1752-TW) 與旭富 (4119-TW) 等；日舒則包括瑩碩 (6677-TW)、中化 (1701-TW)，將有機會受惠。

新冠肺炎疫情蔓延，各界都在尋找解方，其中，奎寧被認為「老藥新用」，搭配抗黴漿菌藥物日舒，有機會可治療疫情，台灣目前沒有氯奎寧 (CQ) 藥證，但有高度相似的羥氯奎寧 (HCQ)，也獲美方青睞。

盤點國內奎寧概念股，其中健亞、永信生產羥氯奎藥品，原料藥由旭富 (4119-TW) 生產。

業界指出，「奎寧」是市面上銷售超過 50 年的老藥，主要治療瘧疾，隨著衛生、環境習慣改善，瘧疾病例已不多，因此奎寧的生產量也減少，此次因應肺炎疫情，又重新躍回市場檯面，引起不少目光。

日舒方面，除專利廠輝瑞外，產品可分成 3 種，分別為錠劑、口服懸液及膠囊，其中瑩碩是國內唯一取得口服懸液的學名藥藥證廠商，錠劑與膠囊則有永信、南光、中化等。

瑩碩表示，口服懸液提供給孩童或老年人家使用，藥品產地都在台灣，目前庫存量充足，雖然目前尚未接到政府徵收藥品的訊息，但若政府有需要藥品進行開發，可隨時支應，此外，日舒僅有台灣藥證，未申請美國藥證，因此暫時無法銷往其他地區。