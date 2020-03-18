馬來西亞今日起鎖國 新加坡恐出現20來的首次衰退

武漢肺炎疫情持續延燒，馬來西亞宣布從今日 3 月 18 日起至本月 31 日止，禁止公民出國和遊客入境。這項旅行禁令切斷了馬國對新加坡主要勞動力來源的供應，加上疫情對小型開放的經濟體的衝擊，新加坡正邁向近 20 年來的首次全年衰退。

馬來西亞宣布於週三 (18 日) 開始禁止出入境，以對抗武漢肺炎疫情的傳播。此舉預期將打擊新加坡企業，因為新加坡企業僱用約 30 萬的馬來西亞人，鎖國後預期將中斷對新加坡每日的勞力供應。

一家化工廠的負責人 Erman Tan 表示，在禁令實施期間，他的四名馬來西亞員工將留在新加坡，但他仍在準備減緩生產，因為預計原料供應會因此受到干擾。」

ING 經濟學家 Prakash Sakpal 表示：「這對服務業和中小型企業成了很大的打擊，尤其是對於新加坡的中小企業，十分依賴馬來西亞的勞工。」

澳盛銀行 (ANZ) 的經濟學家 Khoon Goh 表示：「近幾週來，金融狀況已經嚴重收緊，在各國為遏制武漢肺炎疫情爆發而施加的封鎖下，新加坡很難避免陷入經濟衰退。」

新加坡正制定第二輪經濟刺激計劃，以幫助企業和工人面對疫情帶來的衝擊。穆迪分析公司的 Steve Cochrane 認為，刺激措施在短期內比貨幣行動「更為有效」，並指出財政政策將直接為小型企業提供幫助。也有市場預期，新加坡央行將在 4 月推出寬鬆政策，甚至可能提前介入市場救市。