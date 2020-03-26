〈台股盤後〉權值股+漲停股敲邊鼓 由黑翻紅震盪走高收復9700點關卡

在逢低承接買盤積極進駐下，台股指數今 (26) 日早盤雖一度翻黑，但多空拉鋸後，隨即再度走強，50 大權值股超過一半走揚，再加上上市櫃業者逾 50 家漲停，激勵指數終場上漲 91.61 點，收在 9736.36 點，日線連 3 紅，成交值則縮至 1527.97 億元。

50 大權值股今日有過半穩步收在紅盤上，其中，以和泰車和中租 - KY 反彈力道最強，漲幅超過 6%，研華、華碩和豐泰漲逾 3%，大立光、聯發科、南亞科、統一超和寶成均漲逾 2%。

而台積電、日月光投控、遠傳、中壽、永豐金、遠東新和光寶科等均穩在紅盤之上，台積電貢獻大盤漲點約 22 點。

觀察攻上漲停板的個股超過 50 家，反映低接買盤不弱，精測、亞德客 - KY、智擎、喬山、慶豐富、聯上發、總太、力致、高力、永日、新日興、為升和智伸科等均收在漲停板。

若從細除群來看，原料藥族群反彈力道強勁，在永日和旭富漲停的帶動下，中化生漲逾 8%，台耀、神隆和易威漲超過半根停板。

電池材料族群表現也不俗，立凱 - KY 漲停，康普漲逾 6.5%，長園科漲逾 3.5%。

汽車族群同樣群起反攻，裕日車續漲停，裕隆漲逾 7%，和泰車漲逾 6%。

散熱族群見積極買盤再度進駐，力致漲停，健策、協禧、雙鴻均漲逾 6%，泰碩和超眾則漲 4% 上下。

國泰證期研究部指出，台股在上周創下波段低點 8523 後至今已反彈超過千點，日前因跌勢過大有持續反彈的機會，不過，仍要留意指數下跌主因來自於歐美疫情，由於疫情高峰仍未到來，不排除將再次震盪拉回，仍需持續關注歐美疫情發展，並等待美股出現止穩訊號。

元大投顧則表示，跌深就是最大的利多，初期是跌過頭後的全面拉抬，但是利空並未完全解決，生技醫療概念相對強勢顯示市場對疫情謹慎應對，接下來就是看個股表現。