〈台股盤中〉開高後多空拉鋸 高低震盪約170點

美股周三漲跌互見，道瓊指數 2 月來首度連 2 日收紅，激勵台股今 (26) 日早盤由電子三雄領軍開高，但亞股普遍拉回，指數多空拉鋸，電子股調節賣壓出籠，指數開盤 8 分鐘後隨即翻黑下挫，開高震盪，預估今日成交量約 1600 億元。

電子三雄方面，台積電早盤開高後，處平盤附近震盪，盤中漲幅超過 0.3%，續站穩 5 日線；股王大立光表現弱勢，早盤開高 3 分鐘即翻黑，最低下挫至 3770 元；鴻海同樣早盤開高，不久後即翻黑，並一路處於盤下，跌幅約 0.5%。

由於中國湖北省逐步復工，有助推升印刷電路板產業營運表現，激勵族群跌深反彈，柏承、健鼎大漲逾 5%，精成科、華通、競國也漲超過 2%，新復興、先豐、建榮、金像電、聯茂、揚博表現也都不俗。

受到肺炎疫情影響，許多企業開始要求員工在家上班，刺激筆電需求，產品鬧缺貨，筆電族群股價強勢表態，宏碁大漲超過 5%，緯創、華碩也有超過 3% 的漲幅，廣達、英業達、仁寶均站穩盤上。

IC 設計族群持續走強，力旺大漲 7%，瑞昱、茂達上漲逾 4%，敦南、敦泰、晶豪科、松翰、九暘也漲逾 2%，譜瑞 - KY、創意、系微、類比科、虹冠電、創惟、義隆、聯發科與盛群，也有超過 1% 的漲幅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股周三漲勢較前一天大幅收斂，跌深反彈行情第一階段可能稍微告段落，續回測底部或橫向整理，但亞股相對美股強勢，台股又是亞股中相對強勢者，無論美股回測底部或橫向整理，估台股都將處於橫向整理狀態，後續重挫機率明顯降低，中長線得待美股整理後轉強，才有表現機會。