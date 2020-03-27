

◆盤勢分析

1. 儘管上週失業救濟人數刷下歷史新高，但在 2 兆美元的刺激法案且 Fed 主席鮑爾保證 Fed 不會彈藥用盡，投資人信心大增，恐慌指數 VIX 下滑，加上 G20 承諾將採取一切手段對抗疫情，激勵美股大漲；終場四大指數漲幅介於 5.60%~6.79%，道瓊連續三個交易日收紅站上 22000 大關。道瓊成分股由波音領軍大漲 13.80%；指標股: 蘋果 + 5.26%；高通 + 9.35% 臉書 + 4.56%；英特爾 + 8.35%；AMD+6.43%；美光 + 5.39%；台積電 ADR +1.78%。

2. 在美國 2 兆美元的振興方案拍板，加上肺炎疫情蔓延帶動 NB、平板需求激增，股東會前台股融券回補進入高峰期，加上武漢將解封、大陸可望全面復工下，今日台股開小高盤殺低後一路震盪走高，終場以上漲 91.61 點的 9736.36 點作收，漲幅 0.95%，成交金額 1533.42 億元。三大法人合計買超 77.87 億元，外資買超 86.01 億元、投信買超 5.01 億元、自營商賣超 13.14 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，標準反彈結構，短線反彈無礙，但若要走波段回升，後勢需回到價漲量增的格局。

（2）均線：短線沿 3 日線上漲，未跌破 3 日線前反彈格局不變，有機會挑戰上檔月線反壓。

（3）技術指標：KD 黃金交叉後 (3/24 日 K 值> 20 漲勢確立)， K、D 開口持續擴大，K 值若能突破 50，有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

4. 櫃買指數上漲 1.67%，收在 117.36 點，與加權指數同樣沿 3 日線反彈。支撐約 114.65 點附近，壓力為 123 點附近，未跌破 3 日線前反彈格局不變。

5. 觀盤重點：指數續創反彈新高，本波從 3 月 24 日站上 3 日線，且 3 日線轉為上揚後，就沿著 3 日線上漲，未跌破 3 日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線台股可留意 IC 設計、NB 相關、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

6. 台股昨（26）日持續跌深反彈，部分市場資金轉向基期偏低、具政策救市或執行庫藏股自救等題材的汽車零件、汽車及自行車等三大傳產族群，智伸科（4551）等多檔個股強勢攻高，扛多頭大旗。

7. 新冠肺炎疫情高漲，包括美歐日中等多國實施封城及鎖國措施抗疫，遠距辦公成為顯學，包括宏碁（2353）、祥碩（5269）、亞太電（3682）、緯創（3231）、華碩（2357）、微星（2377）等 15 檔遠距辦公概念股，股價 26 日連袂走強。

8. 疫情衝擊投資人信心，和大（1536）縱然有特斯拉題材加持，但股價近一個月修正幅度超過 30％。和大決啟動金融海嘯後首次庫藏股，將在 3 月 27 日~ 5 月 26 日，買回 6,000 張股票，買回區間為 60～90 元，買回金額上限為 35 億元，買回股票將予以註銷。

