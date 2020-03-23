國際油價續跌 元大S&P原油正2下挫逾13% 5日線得而復失

由於國價油價持續走跌，元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW) 今 (23) 日終場大跌 13.75%，收在 2.57 元，成交量萎縮至 18.2 萬張，但仍居上市成交量排名第三，5 日線得而復失。

金管會上週四 (19 日) 拍板放寬 ETF 下市門檻，從近 3 個營業日的基金平均單位淨資產價值跌幅達 90%，放寬為近 30 個營業日，且增訂免下市彈性條款；元大 S&P 原油正 2 因此免除下市危機。

不過，時代力量立委邱顯智在臉書發文表示，從主力進出資料顯示，元大證券 19 日盤後買超元大 S&P 原油正 2 共 12 萬 8787 張，20 日盤後再賣超 11 萬 5294 張，兩日獲利至少新台幣 1 億元，質疑金管會是否向元大透露擬放寬規定政策。

元大投信強調，公司在主管機關發布相關修正規範之後，立即公告元大 S&P 原油正 2 ETF 免予清算訊息，過程並無任何不法，呼籲投資人勿任意聽信市場謠言。

元大投信表示，由於元大 S&P 原油正 2 ETF 受益權單位數用罄，過往皆呈現溢價，但受到清算下市公告影響，投資人開始出脫手中部位，基金轉為大幅折價，為了平抑市價，市場 ETF 參與券商與流動量提供者是因提供流動性、維護市場合理價格而買進，買進理由與是否清算毫無關係。

金管會也表示，未事先告知任何業者，修正函令的消息並未外洩。且經查元大證券的純自營帳戶沒有為自己買賣，12 萬張是元大證券的 ETF 流動量提供者造市專戶、其他業務避險專戶及經紀業務受託買賣帳戶的交易總額，但相關帳戶交易的合理性將再進一步分析。

儘管金管會、元大投信周末緊急澄清過程並無不法，但是國際油價今日持續下挫，使得元大 S&P 原油正 2 ETF 今日終場大跌 13.75%，收在 2.57 元，將較於上周五大漲 85%，表現疲弱，5 日線依舊未能反攻成功。

元大 S&P 原油正 2 近期交投火熱，但法人提醒，交易元大 S&P 原油正 2 ETF 前，務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，並特別注意大幅折溢價出現後，投資人買賣 ETF 價格可能出現過低或買進價格過高的風險。