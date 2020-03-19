EIU：全球將有一半的人口感染武漢肺炎

武漢肺炎疫情持續延燒，確診案例持續上升。經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 表示，預期全球一半的人口都將感染武漢肺炎，致死率高達 3%。

EIU 分析師指出：「我們認為，武漢肺炎疫情將感染全球約 50% 的人口，其中 20% 的病例將是重症，而 1-3% 的病例將導致死亡。」

由於武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，EIU 預測 2020 年全球經濟成長率將僅 1%，低於疫情爆發前預期的 2.3%。分析師指出，這將是自全球金融危機以來全球國內生產總值 (GDP) 增長率最低的一年。

根據美國約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 週三釋出的數據顯示，全球武漢肺炎病例已超過 200,000 例，全球有 8,000 多人死亡，也有超過 82,000 康復的案例。

EIU 分析師表示：「死亡率將取決於各國有效檢測、追踪和控制疫情的能力。在醫療保健系統較差的國家，例如撒哈拉以南的非洲地區，死亡率將會更高。

EIU 也警告表示，武漢肺炎「將成為季節性疾病，並在 2020/21 冬季將再次爆發」，並預期直到明年年底疫苗才能投入市場。 。

武漢肺炎疫情的爆發對經濟帶來衝擊，國際金融研究所 (IIF) 在日前下調了對美、中的經濟成長預測。該機構預估美國今年第二季經濟成長將從去年的 2% 降至 1.3%，而中國的經濟成長則將從先前的 5.9% 降至 4%。

針對全球經濟成長方面，IIF 預期，2020 年的全球經濟成長可能接近 1%，遠低於 2019 年的 2.6%，是自金融危機以來最弱的增幅。