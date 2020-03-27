雙美去年每股賺1.84元寫新猷 訂單能見度至Q2

雙美生技 (4728-TW) 今 (27) 日公布去年財報，由於去年第 4 季認列建廠重新規劃、調整代理商通路等費用與損失，單季稅後虧損 1500 萬元，較上季、前年同期盈轉虧，每股虧損 0.27 元，不過全年純益 1 億元，每股純益 1.84 元，雙寫新高，法人表示，雙美訂單能見度已達第 2 季，營運可望持續成長。

雙美去年第 4 季營收 1.54 億元，季減 18.5%、年增 55.5%；毛利率 82.5%，季減 5.84 個百分點、年減 2.06 個百分點；營利率 14.3%，季減 29.56 個百分點、年減 13.19 個百分點；稅後虧損 1500 萬元，虧損較上季、前年同期盈轉虧，每股虧損 0.27 元。

雙美去年營收 5.94 億元，年增 95.4%；毛利率 86.54%，年增 7.51 個百分點；營利率 29.46%，年增 8.81 個百分點；稅後純益 1 億元，年增 34.54%，每股純益 1.84 元。

展望後市，雙美表示，今年初雖然受到新冠病毒疫情影響，中國醫美診所在 2 月中旬後才復工，不過雙美中國子公司自復工後，已接獲多筆膠原蛋白植入劑訂單，且訂單能見度已達第 2 季，預期整體營運仍可望持續成長。

雙美過去因經營權之爭，讓南科新廠成為市場派與公司派的攻防焦點，隨著營運紛擾告一段落，南科廠規劃將外觀打造成觀光工廠等級，預計 2022 年投產，估月產能上看 200 萬支，而現有產能約 10-16 萬支，可支應未來兩岸的市場需求。

雙美董事會也決議，擬配發現金股利 1.5 元，配發率逾 8 成，殖利率約 2.5%。