中裕愛滋病新藥將終止付銷售權利金 有助毛利率

中裕新藥 (4147-TW) 今 (12) 日公告，旗下愛滋病新藥 TMB-355、商品名 Trogarzo 權利金給付議題，已與美商 Genentech 及 Biogen 公司達成全盤協議，當契約終止後，中裕將不需再付一定比例的銷售權利金，將有助毛利率表現。

愛滋病新藥 TMB-355 為治療愛滋病的單株抗體蛋白質藥物，Genentech 自美商 Biogen 公司取得授權後，再轉授權給中裕；中裕 2017 年與 Genentech 簽訂 TMB-355 的技術專利授權合約，取得 TMB-355 在全球開發、生產、銷售的權利，不過 TMB-355 專利期限已在 2015 年 4 月到期，中裕開始與 Genentech 及 Biogen 討論後續權利金給付、銷售權利金等問題。

中裕表示，依照過去合約，TMB-355 上市後，需給付授權上市里程碑金，並依契約期間按月攤銷認列費用，未來銷售時，也需給付淨銷售額一定比例的銷售權利金。

中裕指出，與 2 家公司針對 TMB-355 過去的研發及在歐美上市的里程金和權利金達成全盤協議，當相關授權契約終止後，中裕除無須給付銷售權利金，未來仍保有 TMB-355 生產、銷售權利。

中裕表示，由於銷售額一定比例的銷售權利金是衝擊毛利率的主要因素，當雙方契約終止後，未來 TMB-355 在其他國家銷售，對中裕的毛利率有正面效益。

中裕 2 月營收 2976 萬元，月減 67.09%、年增 29.02%；累計前 2 月營收 1.2 億元，年增 93.82%。