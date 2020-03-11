浩鼎資金充裕足夠發展5款新藥 未來不排除任何合作可能

浩鼎 (4174-TW) 今 (11) 日舉辦法說會，董事長張念慈表示，公司資金尚有逾 40 億元，足以研發旗下 5 款產品線，包括 OBI-822、OBI-888、OBI-999、OBI-833 及 OBI-3424，短期不會有籌資計畫，未來也將採開放合作態度推新藥發展。

浩鼎旗下受關注的乳癌新藥 OBI-822，由於先前解盲未成功，張念慈指出，從中的數據證明人體仍可產生抗體，因此重新啟動全球臨床試驗，目前 OBI-822 已在全球進行臨床三期試驗，預計收近 668 名受試對象，不過因試驗設計的關係，會提高收案難度，將與美國 FDA 協調更改臨床設計的可能性。

單株抗體 OBI-888 及 OBI-999 方面，張念慈指出，OBI-888 已完成臨床一期試驗，並針對乳癌、胰臟癌、結腸直腸癌、肺癌等類型，進入臨床二期，預計 2 年內收取 180 位病患。

OBI-999 為抗體小分子藥物複合體 (ADC)，張念慈表示，目前 ADC 屬於國際熱門研究項目，若可消滅 30% 腫瘤即算有療效，目前 FDA 通過 ADC 上市藥品種類少，前景佳，而浩鼎開發的 OBI-999 去年底啟動臨床一期試驗，收取胰臟癌病患，預計 2 年內可見具體結果。