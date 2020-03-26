〈英特磊法說〉國防關鍵材料受疫情影響有限 估全年維持5-15%成長

英特磊 IET-KY(4971-TW) 26 日召開線上法說，董事長暨總經理高永中表示，疫情影響短期營運，但英特磊生產國防應用材料，屬關鍵產業，因此生產一切正常，近期也受惠中國訂單回溫、大廠安全庫存訂單增加，4、5 月訂單正常，若疫情在第 2 季獲得控制，全年仍有 5-15% 年增幅度。

從產品別分析，高永中表示，今年砷化鎵 (GaAs) 將發展 VCSEL 磊晶片在醫療、無人車、5G 應用；磷化銦 (InP) HBT、PIN 磊晶片也進入較大生產週期；銻化鎵 (GaSb) 部分，國防訂單已完成研發，預期今年 4 月試產、7 月簽約，成為主力成長動能；氮化鎵 (GaN) 方面，預計第 3 季起進入試產。

英特磊去年第 4 季產品營收比重，砷化鎵占營收比重 52.4%、磷化銦 36.4%、銻化鎵及其他約占 10.7%。

展望今年，高永中指出，疫情、貿易戰是今年不確定因素，但英特磊產品跨軍、民用市場，預期上半年客戶訂單影響有限，若疫情在第 2 季獲得控制，預期下半年整體經濟將回升，也看好國防訂單順利簽約後，今年國防產品營收比重將從 10%，提升到 15-19%。

英特磊去年第 4 季營收 1.78 億元，季增 2.82%、年增 11.79%，毛利率 29.85%，季減 4.95 個百分點、年減 3.2 個百分點，主要受新廠啟用，固定成本增加影響，營益率 7.4%，季減 5.23 個百分點、年增 4.39 個百分點；稅後純益 1479.6 萬元，季減 30.38%、年增 2 倍，每股純益 0.4 元。

累計英特磊去年合併營收達 7.12 億元，年增 9.6%，毛利率 33.38%，年減 2.33 個百分點，營益率 10.99%，年增 1.53 個百分點，稅後純益 6930.5 萬元，年增 9.73%，每股純益 1.9 元，英特磊也通過去年盈餘分配，每股擬配 1 元現金股利，以今日收盤價 39.2 元計算，現金殖利率約 2.55%。