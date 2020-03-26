盤前財經大事搶先讀2020年03月26日

今日操盤前瞻

美國上週初領失業金人數

新加坡 2 月工業生產

英國央行利率決策

法說會：華夏、美律、緯創、晶相光

股臨會：千如

美國務卿：G7 都深知中國造假「武漢病毒」消息

美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 週三 (25 日) 在七國集團 (G7) 虛擬會議上重批中國造假宣傳運動，還試圖說服成員國將「武漢病毒」納入聯合聲明草案中。閱讀全文...

柏南奇：現在不是 2008 或 1930 大蕭條！經濟有望跌深後急速反彈

前聯準會 (Fed) 主席柏南奇 (Ben Bernanke) 週三 (25 日) 表示，他認為當前衰退與 1930 年代大蕭條以及 2008 年的金融危機時期大不相同，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情較類似於天災，因此既使受到衝擊，美國經濟依舊可能在大跌後急速反彈。閱讀全文...

預測蘋果 iPhone 12 延後上市 小摩： 問題不在台積電

近期業界傳出，由於武漢肺炎情衝擊供應鏈與新機需求，台積電 (2330-TW) 5 奈米 A14 處理時程將延後「一至二個季度」，導致蘋果 iPhone 12 也延後推出，但小摩週三 (25 日) 發布報告反駁，問題不是台積電而是有其他因素，而且新機頂多延後 2 個月上市。閱讀全文...

〈緯創法說〉擴大全球布局 明年非中國產能比重上看 5 成

代工大廠緯創 (3231-TW) 昨 (25) 日舉辦線上法說會，董事長林憲銘表示，肺炎疫情干擾短期營運，但長期仍看好營運，今明兩年將擴大布局全球市場，預期今年非中國產能比重將達 22-25%，明年更將突破 3 成以上，上看 5 成。閱讀全文...

央行：2 月購屋貸款、建築貸款餘額雙創新高

台灣央行昨 (25) 日公布 2 月購屋貸款餘額達 7 兆 4558 億元，建築貸款餘額則來到 2 兆 1279 億元，雙雙續創歷史新高，其中，購屋貸款餘額年增 6.45%，建築貸款餘額年增達 14.14%，均較 1 月增幅大，尚未見武漢肺炎疫情對營建市況的影響。閱讀全文...



