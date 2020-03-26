華航兩班次上海飛桃園 類包機載滯留湖北台人返國

中國疫情逐漸緩和，湖北許多城市陸續解封，海基會今 (26) 日宣布，已洽請華航 (2610-TW) 執飛，指定上海 - 桃園兩架次，採取以包機為主搭乘定時、定點航班返台，協助滯留湖北的台灣民眾返國，並須依規定集中檢疫 14 天。

中國 COVID-19 (武漢肺炎) 新增病例數持續下降，湖北省除武漢市以外的地區，已解除離鄂通道管控，結束 2 個多月的封城，但最早爆發疫情的武漢需等到 4 月 8 日才正式解封。

據了解，政府日前持續與中方交涉，盼促成第三批滯留湖北台人包機回台，但為因應湖北解封，我方也可接受如血友病童回台的「類包機」模式，搭乘指定的定時、定點航班返台。

海基會指出，自今天起受理並協助旅客統一訂位，指定的兩架次航班號碼皆為 CI504，飛行時刻表分別為 3/29 (日)、3/30 (一) 各一架次，皆是 19:50 從上海浦東機場起飛，預計 21:50 抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣人搭乘。

海基會強調，為了照顧全機旅客的安全，機上全程防疫措施，將會依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後也將立即接受檢疫，並安排至集中檢疫處所，集中檢疫 14 天。

此外，為確保機上旅客能保持適當距離，將視訂位人數決定是否再洽華航協助增加指定航班，讓大家都能回家。