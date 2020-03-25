〈新冠肺炎疫情〉5台生英國校園群聚感染 室內百人集會建議停辦

疫情指揮中心今 (25) 日公布，國內新增 19 例武漢肺炎 (COVID-19) 境外移入病例，以年輕人居多，其中有 4 人與日前確診的案 152 在英國就讀同所學校，研判為一起校園群聚，目前全台累計達 235 例；此外，為避免群聚感染，指揮中心建議停辦室內 100 人以上、室外 500 人以上的集會活動。

指揮官陳時中指出，今天新增個案為 7 男 12 女，年齡介於 10 多歲至 60 多歲，出國目的以就學、工作居多，普遍都在機場攔截並採檢，其中案 222 至 225 共 4 名 20 多歲的學生，與案 152 就讀英國某所學校，15 日至 18 日陸續發病，22 日一起入境時由機場攔檢通報，於今天確診。

此外，案 226 為埃及旅遊團團員，居家隔離期間，於 21 日出現喉嚨乾情形，經安排就醫及採檢通報，於今日確診，該旅遊團群聚截至目前共 10 人確診 (9 名團員、1 名接觸者)。

指揮中心昨 (24) 日晚間也緊急公布國內新增 1 例境外移入引起的本土個案，為北部 30 多歲法國籍男性 (案 216)，原列為案 84 的接觸者，居家隔離期間出現發燒、咳嗽等症狀，已收治於負壓隔離病房。

至於第二批武漢包機返台 361 人狀況，醫療應變組副組長王必勝表示，今晨全數已解除隔離，其中 140 人由親友接送、221 人搭乘交通部安排的遊覽車至定點後各自返家，所有人返家後需落實自主健康管理 14 天。

同時，指揮中心也宣布，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。因此，即日起，室內超過 100 人以上、室外超過 500 人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。

副指揮官陳宗彥進一步說明，因應疫情嚴峻，截至 24 日止，國內已有 101 家夜店、酒店及 KTV 等場所暫時停業，其中 91 家自主停業，10 家是由台中市政府律定停業；至於機場入境情形，陳宗彥表示，昨天已降至 3000 人以下，今天截至中午大約 1200 多位入境，顯示旅客入境狀況已明顯減少。