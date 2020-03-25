關國門後的經濟大戰 企業自救砍薪發債 政府應先救誰？

疫情指揮中心指揮官陳時中正式向國人宣布，台灣自 19 日 0 時起實行邊境管制，非中華民國國籍者一律限制入境。台灣從這一刻起，進入一個從未有過的「關閉狀態」，儘管陳時中強調並非「鎖國」，但以進、出口貿易分別占國民所得超過 7 成的貿易國家而言，國境大門一關上，對台灣經濟的影響，難以估計。

一道道禁令下達，代表飛越台灣上空的航班將減到最低，對台灣經貿的實質影響是什麼？《今周刊》報導指出，以華航為例，貨運含量包括 18 架貨機，及客機底下仍有相當的載貨量，隨客機航班大減，華航的貨運承載量也驟降，幾乎只剩下 18 架貨機在飛，但班班大爆倉，價格更是飛漲好幾倍，漲幅比縮減的貨運量還高，因此，華航 2 月整體營收雖然年減 25%，但貨運營收逆勢成長 2 成。

人不能來、貨大爆倉，大抵是現階段狀況，雖然歐美消費明顯減少，但中國逐步復工，仍然讓空中的貨運運輸搶手到不行，台灣大型貨運承攬的資深人士指出，搶不到航空貨運的，只要時間上勉強許可，就改搶海運貨櫃。

3 月下旬，基隆港、台北港碼頭上的貨櫃依舊熱鬧，海上貨運是截至目前為止少數仍算表現正常的業種了，萬海航運日前公布 2 月營收，僅年減 1.44%，前 2 個月累計營收 116 億元，比去年同期還小幅成長 3.84%。

貨運運輸表現受影響不大，但只是百業中的少數，以內需為主的餐飲、旅行業幾乎黯淡無光，有的甚至宣告「全數熄火」，對未來一季做出了「零利潤」的最壞打算，這些產業是關閉國門恐慌心情下的重災區。

根據《今周刊》報導，微風信義 47 樓的高檔餐廳「Chefs Club Taipei」已宣布暫時歇業 3 個月，原因是這家以定期邀請全球知名主廚輪番客座的餐廳，因為這些主廚根本無法飛來台灣。

上市的餐飲公司包括王品、瓦城、漢來美食等，今年以來股價都已經跌了 3 到 4 成不等，以龍頭王品集團公布的 2 月業績，營收比去年同期減少近 47%，累積前 2 月減少 23%，營收慘兮兮，其他公司大致也都是 3 到 5 成不等的衰退。

根據《今周刊》報導，晶華酒店董事長潘思亮指出，這是一場有如「世界大戰」等級的損害，業績創 8 年來新低，呼籲政府救經濟也要像防疫一樣，要讓「企業活下去，員工保住飯碗」，才能避免發生骨牌效應。潘思亮提出具體紓困建議，首先是減稅，其次是租金減免、再則是員工薪資的補貼；三管齊下，政府要在這波經濟的巨災下，做優質企業背後的支撐。

3 月 20 日，國內最大旅行社雄獅旅行社率先召開臨時董事會，會中決定全體董監事不領去年酬勞，等於一刀砍去每年 1500 萬元的董監酬勞（以 2018 年計算），此外副總級以上高階主管領半薪、協理級以上砍薪 3 成，董事長王文傑並下令清空打包總公司的 3 個樓層，以節省水電費用。

據了解，雄獅內部已在計畫發行可轉債或現增等方式，自行籌措資金，繼續自救計畫；只是，此時企業舉債自救，有人敢借款或認購嗎？

《今周刊》指出，2008 年的全球金融風暴中，日本央行率全球風氣之先，是第一家跳出來發布〈公司債券購買的主要條款和條件〉的央行，隨後便踏入市場大買企業發行的公司債，前後共花了超過 1 兆日圓，協助企業挺過當年的金融風暴，隨後英國、歐洲央行都採同樣作法。美國政府當年更花 134 億美元入股通用汽車，引發外界很大爭議，但成功協助企業與社會挺過一場風暴。

政府直接買進民間公司的股債，是直接將資金灌入實體經濟的猛藥，但對象的選擇，又是一道難免將受爭議的難題。關上國境之門那一刻起，台灣經濟就面臨史上從未有過的嚴峻挑戰，許多企業正走在自救與岌岌待救的懸崖邊，台灣政府或許也應該思考以從未有過的開放心態，協助企業挺過這次難關。