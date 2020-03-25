中小零售商新出路 富邦媒、YAHOO嚴選優質店鋪上線

防疫期間內需消費力轉向電商，中小實體零售業者的業績受衝擊，為此，北市推動紓困振興措施，國內二大網購平台今 (25) 日同步響應，富邦媒 (8454-TW) 宣布，旗下 momo 摩天商城導入北市超過百家優良特色店家，而 Yahoo 奇摩旗下超級商城則是加碼祭出「防疫振興開店優惠方案」。

據經濟部統計，2 月零售業營業額為 2767 億元，月減 22.2%、年減 1.4%，免稅店等其他綜合商品零售業年減 22.4%，反觀電子購物及郵購業年增 12.9%，超級市場和量販店也因生鮮食品及民生用品銷售增溫，分別年增 15.1%、10.8%。

富邦媒表示，疫情延燒下觀察到民眾減少出門購物並轉到線上購物，此次響應政策廣邀站內北市優質百家商店，如金興發百貨旗艦館、富發牌、數位達人、戀家小舖和專品藥局等，網羅日用品、保健、食品等民生必需品，希望協助線下店家透過線上推廣，突破因疫情面臨的困境。

Yahoo 奇摩超級商城也ˇ宣布成立「台北店家到你家」專區，集結台北 50 家嚴選與熱門名店，祭出名店行銷活動，同時也推出「美食安心吃」頻道和「台灣農會安心買」專區，共同推廣台灣在地農產品。

為協助台灣中小企業挺過疫情衝擊，Yahoo 奇摩超級商城加碼推「防疫振興開店優惠方案」，並提供線上免費課程與專業顧問諮詢。