無薪假逼近5000人 許銘春：補助方案27日公告上路

疫情持續衝擊產業，勞動部長許銘春今 (25) 日表示，目前實施減班休息 (無薪假) 共 164 家、4808 人，安心就業計畫等補助方案已送交行政院，預計 27 日 (周五) 可公告實施，此外，明 (26) 日也將與七大工商團體座談，說明現有措施並聽取意見。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒全球，產業衝擊逐漸顯現，勞動部日前公布無薪假統計，截至 3 月中旬，有 109 家企業通報實施 3835 人，許銘春今天在立法院報告說明，疫情持續衝擊許多企業及勞工，截至 24 日，實施無薪假企業已攀升至 164 家、4808 人，人數續創 4 年多來新高，其中旅宿、餐飲、旅行社等受害最大。

許銘春指出，為因應即將上路的各項紓困補助措施，勞動部周一已與十大總工會座談說明，工會主要反應第一線接觸人群的勞工有口罩供應不足問題，勞動部將會與經濟部協商，協助業者解決困難。

許銘春表示，勞動部充電再出發、安心就業及安穩僱用等相關因應措施已送行政院，預計周五可公告實施，當天即可受理申請。勞動部明天將與七大工商團體見面，除了說明施行細則，並聽取企業及勞工意見。此外，下周也將和各地勞工主管機關開會溝通，了解地方政府有哪些難題，需要中央介入幫忙。

至於工商團體提出緩漲基本工資來因應疫情，許銘春回應，這個必須由基本工資審議委員會審議，並參考當時社經數據等來決定是否調整。