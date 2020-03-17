加強移工防疫 勞動部放寬在台期限3個月、補貼取消機票損失

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情延燒，指揮中心今 (17) 日宣布，亞洲 19 國旅遊建議提升至第三級警告，針對外籍移工防疫措施，勞動部指出，除了鼓勵雇主期滿續聘，也彈性延長移工在台工作期限 3 個月，若移工因取消返國休假，將會補貼機票取消、變更班機的費用。

勞動部次長林三貴表示，移工主要輸入國為印尼、越南、泰國及菲律賓，為因應指揮中心防疫措施升級，勞動部針對移工防疫推出兩項配套措施，分別為減緩人員跨境流動及暫緩引進移工、落實雇主防疫管理。

林三貴表示，將鼓勵移工暫不返國休假，如有取消或變更班機情形，勞動部將運用雇主繳納的就安基金，補償移工損失，倘若移工堅持返國休假，在疫情期間將不得返台。

同時，勞動部鼓勵雇主期滿續聘或國內承接，每年移工轉換約 10 萬人，有相當人數可以承接；彈性延長移工在台工作期限，原定最長 12 年，家庭看護工 14 年，將予以延長 3 個月，視疫情調整；對於已取得引進移工效期的雇主將予以延長，保留配額。

至於在加強防疫管理上，林三貴表示，按照就服法規定，雇主負有對移工生活管理的義務，因此，將啟動全面強制接機，移工須由桃園、高雄二大機場入境，雇主明日起也必須提供居家檢疫計畫書，詳細載明居家檢疫地點、接機交通等規劃。

此外，即日起移工入境講習改為線上辦理，對於剛入境尚未取得居留證的移工，勞動部將給予數片口罩防範疫情；並落實雇主辦理居家檢疫的責任，未來申請時須提供居家檢疫計畫書。