〈財報〉疫情下電商訂單飆升 Nike營收優預期 盤後大漲10%

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 週二 (24 日) 發布會計年度第三季財報，電商訂單激增加上北美銷售成長，抵銷中國疲軟的業績，營收優於市場預期，在武漢肺炎疫情於全球肆虐的情況下展現韌性，盤後股價大漲 10%。

Nike 股價收盤上漲 15.1% 至每股 72.33 美元，盤後公布財報後股價延續漲勢，上揚 10%。

Nike 股價走勢。（來源：CNBC）

會計年度第三季 (止於 2 月 29 日) 基於 GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS：每股 53 美分 (彭博預測共識值為每股 53 美分)

淨利：8.47 億美元，年減 23%

營收：101 億美元 (彭博預測共識值為 95.5 億美元)，年增 5.1%

毛利率：44.3%(彭博預測共識值為 44.2%)

電商銷售年增 36%，其中大中華區增逾 30%

各地區營收：北美 + 4%、歐洲 + 11%、大中華 - 5%

上季電商業績成長 36%，從去年全年 35% 增幅加速上升。在 Nike 去年推出手機 app 的大中華地區，電商業績成長逾 30%，該公司表示，疫情導致中國許多民眾必須在家隔離或居家辦公，是助長電商業績的因素之一。

Nike 執行長 John Donahoe 說：「在全球面臨前所未見情況下，我們不只努力控管情勢，也採取行動，等疫情過去公司體質變得更強壯。」

不過 Nike 業績成長最快的大中華地區，上季銷售下滑 5%，連續 22 季兩位數成長止步。當時中國武漢肺炎疫情處於高峰期，75% 門市關閉，其他門市也縮減營業時間。

Nike 執行長 John Donahoe 說，目前中國門市已逐步「復甦」，截至 24 日將近八成門市已經恢復營業。Nike 預估下一季的中國業績持平，明年初恢復成長。

Nike 說，依據中國經驗，業務影響可分為四個階段，未來可以套用在其他地區上。首先是控制期，這段期間門市暫時停業，主要仰賴數位銷售。接下來是復甦期，實體門市緩慢恢復正常營業。

第三階段是回到正軌，門市客流量和人們親自出門採購回到疫情未爆發前的水準。最後是恢復成長。

Nike 是在武漢肺炎導致全球停工和關廠後，率先發布的財報的美國大企業之一，但由於疫情發展充滿不確定性，Nike 和許多公司一樣不提供本季展望。該公司近期曾說，預估全年業績成長 11-13%，當時歐洲和北美疫情尚未爆發，之後 Nike 關閉歐美地區大多數門市。

華爾街看法

部分分析師對 Nike 看法比 Under Armour、愛迪達等同業更為樂觀，美銀分析師 Robert Ohmes 說：「Nike 仍是批發客戶在艱難時期轉移訂單的主要品牌，而且也有望受益於優異的採購能力、垂直整合的供應鏈和更堅實的供應商基礎。」

Ohmes 表示，充滿挑戰的環境，可能會提高 Nike 在全球的市占率。

今年來 Nike 股價累計下跌約 38%，超過標普 500 指數同期 31% 的跌幅。