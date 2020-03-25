◆盤勢分析

1. 受惠於美國傳來振興經濟法案有望達共識，帶動美股四大指數強力反彈，收盤漲幅介於 8.12%~11.37%。其中半導體美光、AMD、NVIDIA 延續兩日上漲氣勢，週二大漲超過 10%，台積電 ADR 上揚 8%；APPLE 上漲 10.03%、特斯拉上漲 16.28%。

2. 周二亞洲股市脫離近期偏弱走勢，台股早盤跳空高開，蘋概三王領軍走高，盤中最高至 9415 點。11 點過後，獲利了結賣壓轉強，盤勢轉為高檔震盪，終場加權上漲 395.59 點，漲幅 4.45%，收在 9，285.62 點。

3.OTC 指數開高，在權值股 6488 環球晶、8069 元太、8299 群聯走高帶動，收在 111.16 點，漲幅 4.41%。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股開高走高，收紅 K 棒，暫時收復十年線。

(2) 量能：成交量為幅擴增至 1538.30 億元，後續仍以價漲量增、價跌量縮為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標 20 之下黃金交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下收高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 32.35 億元；外資 52.58 億元、投信 + 1.16 億元、自營 - 21.39 億元。

5. 生技 (防疫)：全球新冠肺炎疫情逐漸擴大，老藥新用的話題再起，國內 4130 健亞、4747 強生、1752 南光連續第二天上揚。

6. 跌深股：股價波段跌幅超過 30% 的跌深的 3661 世芯 - KY、4968 立積、6531 愛普、4935 茂林 - KY、6278 台表科、6451 訊芯 - KY、9921 巨大、3374 精材、8069 元太、8155 博智等轉強，收盤普遍攻上漲停板，盤面上流動性風險暫時得到舒緩。

7. 庫藏股：台股連日急挫，國內企業開始實施庫藏股維護股價，周二 2454 聯發科持續上漲；新宣布的 3260 威剛、2481 強茂、8462 柏文、9802 鈺齊 - KY 股價表現佳。

8. 操作建議：現階段肺炎疫情持續延燒，國際股市波動劇烈，台股創下 8523 點波段新低後，雖然國安基金與禁空令暫時止住跌勢，但目前市場心態仍偏空，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。。

9. 美豁免 AppleWatch 關稅供應鏈受惠：新冠肺炎疫情重創美國消費市場，美國貿易代表署 (USTR) 放寬此前中美貿易戰設下的關稅枷鎖，豁免 AppleWatch 關稅。評估能為 AppleWatch 代工廠 2382 廣達、2324 仁寶以及大陸立訊精密等供應鏈廠商帶來正面影響。蘋果也就智慧音箱 HomePod、無線耳機 AirPods、電腦 iMac 等申請關稅豁免。

10. 緯創去年大賺砸 58 億擴產：3231 緯創 2019 年營運交出獲利創六年新高的成績，稅後每股盈餘 (EPS) 達 2.4 元，24 日董事會決議擬發放每股 2 元的現金股利。另公司也宣布將買回 6 萬張庫藏股。儘管今年以來受新冠肺炎疫情影響產線及出貨步調，緯創仍將砸下合計逾 58 億元的投資(上限)、擴充在美、陸及印度之產能，另加碼 8 億元投入旗下智慧醫療及生技事業，為後續營運動能布局。