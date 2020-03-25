〈台股盤前〉美股報復性強彈 台股可望跟進續揚 搶反彈仍需謹慎

台股昨 (24) 日上漲 395.59 點、漲幅 4.45%，收在 9285.62 點，收復 10 日線，外資也終止連 12 賣；而美國國會很快將通過高達 2 兆美元的經濟刺激法案，加上昨日聯準會無限 QE 後援，美股今晨瘋漲，道瓊更報復性強彈逾 2100 點，創下 1933 年以來最強單日漲幅，預期台股今天有機會跟進持續上演跌深反彈，但法人提醒，疫情仍未緩解，搶反彈仍需謹慎。

外資昨天終止連 12 賣，轉為買超 52.58 億元，台積電也終止外資連 13 賣的窘境，成為外資買超個股之冠，台積電昨天股價也因美國費半指數大漲、ADR 上揚及政府基金點火，開高走高，盤中一度大漲 19 元至 274 元，終場漲幅收斂，以 267.5 元、上漲 12.5 元作收，整體台股籌碼指標顯示反彈力道有望延續。

今天觀盤重點，行政院昨宣布新一波加碼紓困方案，從顧家庭到顧產業，層面涵蓋個人稅務、家庭支出到產業紓困、減稅等多個層面，整體不排除祭出千億元抗疫；而觀光「慘」業受疫情影響首當其衝，交通部拋出再增百億元補助，根據最新紓困 2.0 規畫，旅行業救急金 10.6 億元，旅宿業 12 億元，觀光業薪資補貼 41.9 億元，今天可關注觀光類股表現。

外電報導，美國貿易代表署批准蘋果提出的 Apple Watch 關稅豁免申請，從中國大陸出口的 Apple Watch 成品輸入美國，無須額外課徵 7.5% 關稅，意味蘋果能減少額外成本、擴大出貨，有助帶動廣達、仁寶、美律、臻鼎 - KY、台郡等供應鏈出貨。

整體來說，台股創下 8523 點波段新低後，雖然國安基金與禁空令暫時止住跌勢，國際股市波動劇烈，儘管美股昨日報復性強彈，有助今日盤勢，但現階段肺炎疫情仍持續延燒，未有和緩跡象，搶反彈仍需謹慎，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

