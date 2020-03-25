Disney+進軍歐洲 股價創2008年來最佳漲幅14%

迪士尼旗下影音串流服務 Disney + 週二 (24 日) 正式登陸歐洲，與其他影音串流龍頭一較高下，除了法國政府為慎防網路頻寬吃緊，要求迪士尼 Disney + 延後兩週至 4 月 7 日發行，其他地區包括英國、德國、愛爾蘭、義大利、西班牙、奧地利和瑞士等都將於週二如期上線。

為抑制武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，歐洲各國爭相採取嚴厲的封城禁令措施，要求民眾非必要不得出門，Netflix、亞馬遜 Amazon Prime 和蘋果 Apple TV+ 等串流影音服務因此需求大增，激勵週二迪士尼股價飆漲。

迪士尼 (DIS-US) 股價週二 (24 日) 大漲 14.41%，以每股 98.12 美元作收，雖仍遠低於 52 週高點 153.41 美元，但已寫下 2008 年 10 月以來最佳漲幅。

迪士尼股價 (圖片: Investing)

MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 重申迪士尼的買入評級與 120 美元目標價，潛在漲幅達 22%。

科研公司 Omdia 預估，Disney + 到年底在西歐的付費訂閱戶數量將超過 500 萬，這一可觀的增長，可能為迪士尼帶來超過 1.6 億美元的直接面向消費者（Direct To Consumer，DTC）收入。

Omdia 分析師 Maria Rua Aguete 指出，Disney + 挑對時機進軍歐洲，目前因為疫情影響，歐洲民眾長時間待在家中，影音串流與娛樂需求倍增，進而促進「宅經濟」的成長。

不過 Aguete 也釋出警訊，強調迪士尼的原創作品恐怕因為疫情而難產，這或許會影響未來的平台影音內容。

迪士尼表示，Disney + 服務將配合歐盟要求暫時將畫質降低，以減少約 25% 的網路頻寬使用率，期間歐洲地區用戶將無法使用平台觀看 4K 高清影片。

目前 Disney + 免費 7 天免費試用期，在英國的月租費為 5.99 英鎊，其他歐洲地區為 6.99 歐元；而在英國和歐洲其他地區年費則分別為 59.99 英鎊和 69.99 歐元。