為期三週！莫迪：週三午夜起進入全國封鎖狀態

繼上週採取 14 小時的日間宵禁後，因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情延燒，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 宣布，全國自週三 (25 日) 午夜起進入封鎖狀態，全面禁止民眾外出，實施期限為 21 天。

莫迪表示，為了拯救印度以及所有印度公民，將徹底禁止民眾外出，甚至祭出重話稱，若 21 天封鎖期內管理成效不佳，那麼封鎖期將拉長至 21 年。

莫迪重申與社會保持距離的重要性，他認為打擊新冠病毒的唯一方法就是遠離社會，然而，目前只能透過管控新增病例來限制病毒傳播，敦促民眾務必待在室內。

短短不到一週內，莫迪已發表兩次全國性演說，其上週宣布於 22 日實施日間公眾宵禁，要求民眾自上午 7 點至晚上 9 點間，除了提供基本民生服務的警察、消防員、醫療人員等以外，所有民眾必須全面避開公共場所。

為了全力降低疫情帶來的經濟衝擊，莫迪上週同時下令財政部長 NirmalaSitharaman 成立武漢肺炎經濟應變工作小組，儘管成立至今已會見中小企業、航空業、漁業等產業代表，不過目前尚未提出任何救濟方案。

根據約翰霍普金斯大學統計數據，截至週二 (24 日)，印度累計確診病例已達 519 例，死亡 10 例。