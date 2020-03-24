〈陸股盤後〉A股V型走勢 上證2700失而復得

週二 (24 日) 美期在亞洲時段大漲，加上人民幣強升，帶動 A 股開高後走揚，不過，在全球疫情沒有明顯出現轉折下，投資人追價意願不足，三大指數自盤中高點回檔。

午盤雖然湖北省宣布除武漢外，25 日解封，但未對大盤形成利多，消息公布後創業板指更一度翻黑，上證也失守 2700 點大關。不過，中國工信部表示將推動 5G 發展，尾盤時段 5G 概念股扮演領頭羊，湖北概念股接力跳漲，A 股三大指數急彈，終場幾乎收在最高。

盤面上，5G、湖北、數據中心、黃金、食品飲料、釀酒、保險等類股漲幅較高；近期持續走揚的新基建 - 特高壓概念股則遭到獲利回吐賣壓，跌幅較重。

截至收盤，上證綜指上漲 2.34%，收報 2722.44 點；深證成指上漲 2.37%，收報 9921.68 點；創業板指上漲 2.73%，收報 1876.91 點。今日滬深兩市成交金額維持在人民幣 7000 億元附近，反映市場觀望氣氛仍濃。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日買超人民幣 39.87 億元，其中，滬股通買超人民幣 30.63 億元，深股通買超人民幣 9.24 億元。

產業消息

由於 Fed 無限 QE，帶動金價暴漲，COMEX 黃金期貨週一收漲 5.26%，創 2009 年以來最大單日漲幅，黃金類股紛現漲停潮，東方金鈺、中潤資源、銀泰資源、赤峰黃金、山東黃金、湖南黃金等紛紛漲停。

中國大基金二期將重點支援湖北 IC 產業發展，帶動力源資訊、精倫電子、鼎龍股份、華燦光電、泰晶科技、台基股份等個股以漲停作收。

工信部推動 5G 加速發展，尾盤 5G 概念股急拉，廣東鴻圖、宜通世紀、同益股份、中富通等應聲漲停。

北京正在研究推出刺激汽車消費政策，廣匯汽車、興民智通、長城汽車以漲停慶祝。

法人觀點

中國安信證券表示，近期 A 股市場表現受到國際股市波動影響，投資人應了解國際金融市場的急跌，實際上有相當一部分是來自流動性和恐慌情緒衝擊。而當流動性問題和恐慌情緒開始改善後，股市短期有機會出現急彈。但在疫情不明的情況下，應留意追漲風險。

中國國泰君安指出，從近期的市場預期、外資進出、領漲類股等層面來看，歐美疫情發展是現階段左右股市漲跌的主要因素。市場預期而言，受惠於疫情的類股漲幅優於其它類股，反映市場認為肺炎疫情仍不斷在惡化。

若外資動向來看，外資持續賣超，顯示歐美肺炎疫情恐對企業營運造成衝擊。而以交易層面來看，股市週轉率高，意味著指數反彈為短期資金推動，投機性重。