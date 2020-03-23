〈台股盤中〉全球疫情緊急 二度跌破10年線低檔仍有撐

美國參議院否決刺激經濟計劃，加上美國疫情蔓延，全美進入緊急狀態的州數持續上升，造成今 (23) 日亞股走勢悲觀，台股早盤跳空下跌 208.54 點開出，二度跌破 10 年線，分析師指出，台股走勢能否止跌，仍須視全球疫情發展而定。

台股今日是逐筆交易制度實施首日，盤中成交價變動快速，分析師黃漢成指出，以今天台股走勢來看，低檔仍有撐，但相對缺乏推升拉高的力道。除防疫概念股及進場買回庫藏的個股小幅表現，盤中沒有人氣主流上漲股出現。

台股今日早盤以 9025.55 點開出，最低跌到 8750.14 點，估全場成交金額為 1500 億元，殺融資氣氛依舊瀰漫，賣壓仍沈重。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 盤中下跌逾 4%，大立光 (3008-TW) 下跌逾 2.5%，大型 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 盤中跌幅也超過 4%；儘管大型權值股成為國安基金護盤標的，但國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前台股仍宜保守看待，走勢視全球疫情而定。

台股盤中今日仍以防疫概念股最強勢，另外聯發科 (2454-TW)、日勝生 (2547-TW) 宣布買回庫藏股股價也有所支撐，華航、長榮航在政府已表達將全力支持度過疫情後，今天股價也守穩在平盤之上。