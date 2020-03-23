〈陸股盤後〉走勢虎頭蛇尾 上證跌破2700大關 創一年新低

美股上周五 (20 日) 大跌，加上美期在周一 (23 日) 的交易日段一度重挫引發熔斷機制，但 A 股早盤並未現恐慌性殺盤，上證上午收盤守住 2700 點關卡。不過，午後開盤，電子類股開始急跌，拖累 A 股三大指數走勢，終場三大指數幾乎收在最低點，滬深兩市約 150 檔個股跌停。

三大指數中以創業板指跌幅最重，跳空大跌約 5%，再創指數回檔新低，但仍高於春節開盤價，只是與春節開盤以來低點只差不到 4%。創業板一片慘綠，以半導體為代表的科技類股大幅回檔，該類股近 40 檔個股出現跌停，

盤面上，大多數類股走低，醫藥、種業兩產業則逆勢上漲，是少數亮點；半導體、消費電子、TWS、5G、特斯拉、蘋果等概念股呈現重挫。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證指數收盤大跌 3.11%，收報 2660.17 點；深證成指大跌 4.52%，收報 9691.53 點；創業板指重挫 4.6%，收報 1827.05 點。滬深兩市成交量再度萎縮，成交額達人民幣 6874 億元，創 2 月 3 日以來新低，日減 4.1%。

北向資金進出方面，今日賣超人民幣 79.99 億元，其中，滬股通賣超人民幣 62.94 億元，深股通賣超人民幣 17.05 億元。

產業消息

科技股成為今日的重災區，晶片類股方面，科創板的中微公司崩跌 14%、華潤微重挫 12.9%、瀾起科技重挫 11.5%、芯源微大跌 11.3%。

蘋果限制產品購買數量，反映產品庫存不足，蘋概股應聲倒地，賽騰股份、精測電子、立訊精密、藍思科技、東山精密等九檔個股跌停。

銀行類股跌幅相對較輕，建設銀行下挫 2.4%、工商銀行下跌 1.8%，上述兩檔個股盤中曾創逾兩年半新低，中國銀行則下滑 1.7%、農業銀行則下跌 1.8%。

法人觀點

業界指出，在聯準會「預防性」下調利率後，外資圈也開始「預防性」下修電子業今年業績展望，這是今天電子類股走弱的主因。歐美在封國、封州、封城後，禁足令恐開始蔓延，而民眾不得外出，這對非必需消費品銷售影響極大，電子產品更是首當其衝。

中國中信證券認為，美股回檔修正的第一階段恐慌性賣壓已接近尾聲，短期美股應不太容易再出現 2000～3000 點之上的跌幅。但美股跌勢仍會持續，即使出現反彈，最後仍會回檔，只是整體跌幅會低於第一階段。

中國中信建投認為，從整體估值水準看，目前 A 股已再度回到偏低估值的狀態。比較中美兩國主要指數的估值可以發現，即使美股已大幅回檔，A 股估值低於美股，但 A 股上市公司獲利成長卻明顯高於美股，這意味從長期角度來看 A 股市場仍極具吸引力。

中國中信建投建議投資人不妨從以下幾個方面進行資產配置，一、短線可參與「新基建」類股；二、中期可配置低估值、高股息率的上市公司；三、適當加碼定期投資績優的基金。

